El paso de Anabel Pantoja por 'Bailando con las estrellas' está siendo un tanto agridulce. La sobrina de Isabel Pantoja se esfuerza cada semana para preparar las coreografías que defiende después sobre el escenario, unas coreografías que no siempre salen como ella esperaba. Aunque, en esta ocasión, la sobrina de la cantante ha brillado como nunca en el escenario, dejando sin palabras al jurado

Álvaro Cuenca, su inseparable maestro de baile, se ha convertido ya en un gran amigo para ella que no duda en defenderla ante el jurado cuando los jueces son duros con ella en sus valoraciones. Pese a que Anabel y Álvaro lo dan todo cada semana, lo cierto es que los expertos creen que la sevillana no tiene el nivel necesario aunque el público desde casa la salve una semana tras otra.

En esta semana, Anabel se enfrentaba a un nuevo y complicadísimo reto, bailar un 'free style' estilo cabaret y, lo más importante, encima de unos tacones. Por solidaridad con Anabel, debido a la dificultad añadida que iba a suponer para ella bailar con los tacones, Álvaro Cuenca decidía hacer lo mismo y juntos practicaban cómo andar con ellos.

En un primer momento Anabel no se sentía cómoda con los tacones y aseguraba "que ella iba a parecer el hombre", ya que en comparación con su maestro de baile sentía que su técnica caminando en tacones era mucho inferior: "Esto va a ser como lo que te pides y lo que te llega".

No obstante, la sobrina de Isabel Pantoja entraba a la pista de baile para demostrar su actuación pisando fuerte, como si llevar zapatos de tacón nunca hubiese supuesto un problema para ella. Maestro de baile y alumna deslumbraban el escenario con sus trajes lenceros y, al finalizar, de bailar se llevaban un montón de elogios por parte del jurado.

Los miembros del jurado no creen que Anabel Pantoja merezca seguir en el concurso. Pese a que valoran muy positivamente su actitud y el esfuerzo que la influencer hace cada semana por entretener al público, lo cierto es que todos ellos creen que el trabajo de Anabel está muy por debajo de compañeras como Tania Medina o Nona Sobo. Sin embargo, contra todo pronóstico, en la gala de hoy, la estrella dejaba al jurado sin palabras con su actuación.

En base a este pensamiento, los jueces han valorado uno a uno la séptima actuación de Anabel. "No sé ni que decirte. Este para mi ha sido tú mejor baile", decía Gorka a lo que el resto de jurados le daba la razón. Por su parte, Blanca comentaba: "Me ha gustado mucho. Te he visto que los disfrutabas que estabas segura, incluso, te he visto cómoda en los zapatos", aunque también lanzaba una critica a Álvaro Cuenca por llevar tacones más altos que Anabel.

"En ningún momento he querido eclipsarla" se defendía el bailarín antes de que Anabel saliese en su defensa: "Mis tacones son tacones de niña, él no se los puede poner, pero digo una cosa. Después de lo que sufre y de lo que se dejan la piel por nosotros porque hoy se luzca más que yo no pasa nada. Yo también he ganado porque se lo merece".