El extraño tatuaje de una concursante revoluciona el plató de 'Agárrate al sillón': "¿Qué significa?"

'Agárrate al sillón' aterriza en Telecinco con seis nuevos concursantes dispuestos a todo por ganar puntos y eliminar a Justo de Castro

Eugeni Alemany se queda impactado con el nivel de bronceado de un concursante: "¿Cuál es tu secreto?"

El concurso más divertido de la televisión arranca una tarde más en Telecinco, que junto a Eugeni Alemany, reparte dinero entre sus concursantes. Seis nuevos participantes visitan el programa para enfrentarse a Justo de Castro, actual campeón del programa, y hacerse con el preciado sillón. El concursante ya acumula un bote de 21.300 euros.

El primer participante ha sido en entrar ha sido Dani, un experto en finanzas y el sillón va a ser su próximo objetivo. Luego conocíamos a Macu, es enfermera de quirófano y contesta con la precisión de un bisturí. A continuación, descubríamos a Víctor, es comercial de banca y ya se sabe que la banca siempre gana.

Después entraba Sarai, desentona en los karaokes, pero no en este concurso. Después aparecía María, una oftalmóloga que solo tiene en mente hacerse con el sillón. Por último, aparecía Cosme, el abogado aventurero que se recorre el mundo entero.

Tras las preguntas grupales e individuales del programa, llegaban a la recta final María y Víctor. Antes de comenzar con el gran duelo, Justo debía repartir los segundos extras entre los contrincantes y afirmaba: "Le puedo regalar los cinco segundos a ella si nos cuenta qué significa la palabra que lleva tatuada en el brazo". La concursante sonreía y explicaba: "Tengo tatuada la palabra "Henko", que es una palabra japonesa que significa cambio transformador sin vuelta al retorno".

María resultaba ser la ganadora de la recta final y pasaba a enfrentarse con Justo en el gran duelo por el sillón. Con 30 puntos, Justo de Castro ganaba la prueba frente a María y acumulaba 4.800 euros más a su bote final.