Miguel Salazar Madrid, 29 OCT 2025 - 17:46h.

El exasesor de Ábalos acusó al periodista de decir "barbaridades" tras salir a la luz su trabajo en el campo

Exclusiva | Acompañamos a Koldo García en su nueva vida como agricultor: ''Volver a vivir va a ser difícil''

'El programa de Ana Rosa' ha podido conversar con Koldo García, el que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, tras conocerse su nueva faceta ligada a la agricultura. En la entrevista, el presunto cabecilla de la trama de corrupción que lleva su nombre arremetía contra Joaquín Prat, al que acusaba de decir "barbaridades".

"No sé como se llama ese supuesto periodista que se queda más ancho que largo y encima luego ironiza, se echa a reír porque estoy trabajando en el campo", lanza Koldo. "¿No tengo derecho a hacer nada? Tengo que encerrarme en una habitación y escuchar la tele y que me machaquen", lamenta.

Joaquín Prat no ha dudado en responderle tras decir que había pasado "de las prostitutas y las fiestas con dinero público a los kiwis y los aguacates". "Barbaridades decían usted y su amigo Ábalos cuando se repartían las prositutas y se referían con ese deje de absoluto machismo, como si fuesen estas mujeres mercancías", le traslada el presentador.

Prat, a Koldo: "Veremos quién se ríe el último, si usted o yo"

Como podemos ver y escuchar en el vídeo superior al cuerpo de esta noticia, Prat aclara que en ningún momento pretendía "reírse" de él. "Me parece muy bien que se dedique a algo provechoso. Lo único que dije es que usted planeaba las fiestas con esas prostitutas", asegura.

Koldo se refirió a Joaquín Prat como "supuesto periodista". Ahora el presentador le responde de forma contundente. "De supuesto periodista nada, estoy licenciado en periodismo. Llevo 27 años cotizados en el sector privado. No he cobrado un solo euro de dinero público , donde estoy es por méritos propios. Insisto, trabajando muy duro desde hace 27 años de manera ininterrumpida", puntualiza.

"No he pasado de portero de puticlub a asesor de Renfe y de ahí a manejar la caja de liquidación del Partido Socialista como hoy ha dicho esta señora que trabaja para el partido", dice Prat refiriéndose a las declaraciones de Ana María Fuentes, gerente del PSOE. "No me río de usted. Le deseo que cultive muchos caquis y lo que quiera. Que cumpla con la justicia y veremos quién se rie el último, si usted o yo", concluye.