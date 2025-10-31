'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el famoso editorial de la presentadora

Ana Rosa Quintana, en el primer aniversario de la DANA: ''Este programa está dedicado a la memoria de las víctimas''

'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado un día más con el ya tradicional editorial de la presentadora, en el que habla de la comparecencia de Pedro Sánchez en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado.

La presentadora comienza hablando sobre las comentadas gafas del presidente: ''Buenos días. De las Ray - Ban, a las Christian Dior. Vamos a ver el mundo como lo ve nuestro presidente. Sánchez se ha puesto unas gafas progresistas porque no ve bien de cerca, ni de lejos. Lo vimos en la comisión del Senado. El presidente no vio quién estaba en el Peugeot, no vio los sobres, no vio las señoritas, no vio a su hermano en Portugal, no vio que Delcy no pudo entrar en España, no vio la foto con Aldama ni las fotos con Koldo, no vio a su mujer hablando con Javier Hidalgo sobre Air Europa y no vio las adjudicaciones de obra de Chivite''.

''Lo que sí vio, pero de lejos, fue algún pago en efectivo. Tardó cinco minutos en reconocerlo, no sea que le hubieran dado gato por liebre. Y así, cinco horas con Pedro. Nos dejó más de 40 'no me consta o no me acuerdo', le recomiendo rabitos de pasa para la memoria. Se nota que el presidente preparó su intervención con un abogado. Su único objetivo fue no caer en falso testimonio. Las gafas de Sánchez son una forma de ver el mundo'', añade la presentadora.

Además, menciona a Junts: ''Hasta Junts lo llamó trilero. El senador de Junts se convirtió en el gendarme de Casablanca cuando decía: "¡Qué escándalo, aquí se juega!". Como si Puigdemont no fuese otro trilero. Sánchez hasta coló una canción de Sabina en su intervención. Con su actitud sarcástica y chulesca, el presidente transmutó el Senado de una Cámara Alta y lo hizo un garito de madrugada donde Sabina sonaba de fondo. Y nos dieron las diez y las once, las doce y la una y las dos y las tres y el amanecer llegó, Sánchez seguía sin responder. No recuerdo, no me consta, esto es una comisión de difamación, esto es un circo''.

''Fajado en los debates del Congreso, transformó su comparecencia en una sesión de control más en las que no sabe, no contesta. Si le preguntan por los sobres, responde con la Gürtel, si le preguntan por su hermano, responde con el hermano de Ayuso, si le preguntan por Ábalos, responde con Marcial Dorado, si le preguntan por su exgerente, responde con Bárcenas. Podría haber cambiado las gafas de ver por unas de culo de vaso. Él está por encima de todos, de los españoles, y de nuestras instituciones. "No me costa" es una frase para dar calabazas a la Justicia''.