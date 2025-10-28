telecinco.es 28 OCT 2025 - 14:05h.

Oriana Marzoli pone a prueba a los solteros inconquistables y Marc Kitus acelera el corazón de Fátima

Dos nuevos postulantes a conquistadores devuelven la alegría a Fátima: "Huele muy bien"

Fátima ha confesado tener una lucha interna en su corazón tras la expulsión de Álex y Sebastián Gallego le ha propuesto un jueguecito sensual para que liberara su mente por completo en ‘El loco amor’. Con un pulsioxímetro puesto, la soltera inconquistable tenía que dejarse seducir por sus conquistadores durante 30 segundos y lo ha tenido realmente complicado para resistirse a sus encantos: “Se nota que eres latino”.

El presentador ha colocado en el dedo de Fátima el pulsioxímetro y Reche ha sido el primero en poner a prueba sus pulsaciones. El conquistador la ha mirado a los ojos y se ha lanzado a la acción. La soltera inconquistable ha intentado mantener el tipo, pero las pulsaciones han comenzado a subirle rápido, muy rápido.

Reche le ha puesto las cosas complicadas a Luis, pero el conquistador no ha tenido problemas para salir del apuro y poner a Fátima nerviosa, muy nerviosa. La soltera inconquistable ha vivido un momento lleno de intensidad en el que no podía ni mantener la mirada a su conquistador: “Sois muy malos”.

Tras los rumores surgidos en anteriores programas, Oriana Marzoli ha querido poner a prueba a los dos solteros inconquistables y le ha pedido a Fátima que también jugara con Marc Kitus. Los inconquistables no han tenido problema en jugar, pero no esperaban cuál iba a ser el resultado final de su juego de miradas.

Marc juega a seducir a sus conquistadoras y Marta acaba llorando

Asegurando que él no se suele poner nervioso con nada o casi nada, Marc Kitus también se ha puesto el pulsioxímetro y ha jugado a dejarse seducir por sus conquistadoras, pero Bea se ha puesto muy nerviosa y Marta no tenía cuerpo para jueguecitos.

Este es el momento que Fátima no puede quitarse de la cabeza

Fátima comenzaba el programa asegurando que todavía seguía pensando en Álex y que, aunque tenía claro que no podía perdonarle, le echaba de menos. Descubre en este vídeo los motivos de su expulsión.

