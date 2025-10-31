telecinco.es 31 OCT 2025 - 14:00h.

Fátima no sabe si le va a perdonar, pero sí que no puede dejar de pensar en él: “No sé en qué va a terminar esto…”

Una inesperada y sorprendente visita deja K.O. a Fátima: “Mira mi cara de terror”

En el programa anterior vimos a Álex regresar al set de ‘El loco amor’, el programa de citas que puedes ver de lunes a viernes a las 14:00 horas en Mediaset Infinity, para pedir perdón a Fátima y recordarle que todo lo que sentía por ella era cierto. La soltera inconquistable ha tenido muchas dudas, pero al final le ha sentado con condiciones.

Fátima ha comenzado el programa leyendo el mensaje que Álex le había enviado y asegurando que le había hecho ilusión, pero que al leerlo había vuelto a sentir que no eran reales sus sentimientos. Estaba echa un mar de dudas porque la había metido y eso no podía olvidarlo.

Álex le ha intentado explicar que cuando zanjó el tema con su exnovia solo llevaba una semana en el programa y que quiso hacerlo porque comenzó a sentir algo por ella que hacía mucho que no sentía. Reche no podía creer que Fátima se estuviera pensando darle una segunda oportunidad, pero a él, le dejó quedarse tras el ya mítico momento toalla.

Fátima estaba muy dudosa y Oriana Marzoli le ha asegurado que ella no se cree a Álex, pero que, si le sentaba de nuevo, la entendía porque ella se había chocado con la pared cientos de veces. Un consejo que ha ayudado a Fátima a decidirse y volver a sentar a Álex entre sus pretendientes, pero en modo castigo. Descubre en el vídeo en qué consiste el castigo y cuál ha sido la reacción de Luis y Reche.

Así regresaba Álex a la vida de Fátima sin previo aviso

En el programa anterior, la cara de Fátima cambió por completo al ver a Álex, el que fuera su conquistador favorito, regresar al set de ‘El loco amor’ para pedirle perdón.

Recordemos que ella estaba todavía afectada por su expulsión y que salió de su cita sensual con Reche sin poder dejar de pensar en él.

