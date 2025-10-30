telecinco.es 30 OCT 2025 - 14:00h.

Fátima sale de su cita sensual con Reche pensando en Álex: “Ha sido todo muy fuerte”

Luis dispara las pulsaciones de Fátima en el set de 'El loco amor': “Se nota que eres latino”

Fátima no quiere engañar a nadie. Nunca ha ocultado que Álex era su conquistador preferido y aunque sabe que jamás le perdonará, no puede dejar de pensar en él. Eso sí, ha disfrutado de una cita sensual con Reche y ha conocido los secretos de Luis en 'El loco amor', el programa de citas que puedes ver de lunes a viernes a las 14:00 horas en Mediaset Infinity. Unos secretos que no le han gustado demasiado, pero que a Oriana Marzoli no le han parecido para tanto.

A Luis no le ha gustado mucho comenzar a conocer a Fátima en una cita de secretos: “No me gusta empezar por el pasado” y la soltera inconquistable se ha enfadado porque ella cree que sí era correcto conocerse en una primera cita de secretos: “Yo no doy primeras citas sensuales”.

Durante su primera cita de secretos, Luis y Fátima han charlado sobre la vida y el pasado sentimental del conquistador. De hecho, le ha confesado dos secretos que a Fátima no le han gustado y que puedes descubrir en el vídeo de la cita.

Ya en plató y al ver a Fátima dudosa tras conocer los secretos de Luis, Sebastián Gallego ha querido saber si el conquistador quería volver a ser padre y Oriana Marzoli ha roto una lanza por él: “Yo también he sido infiel, no pasa nada". Oriana no podía creer que Fátima nunca hubiera sido infiel y ha entendido que Luis lo hubiera sido en un momento de su juventud. Pero el conquistador ha explicado cómo sucedió, que estuvo 12 años con su pareja y que vinieron juntos de Cuba, lugar en el que está el resto de su familia a los que lleva 7 años sin ver.

Fátima sale de su cita sensual con Reche pensando en Álex

Antes de ver la cita que Fátima había tenido con Luis, hemos podido comprobar que la soltera inconquistable salía de su segunda cita sensual con Reche pensando en Álex. Fátima ha intentado explicar que se lo había pasado muy bien con Reche en una cita que califica de medio conflicto, medio sensual, pero que lo de Álex había sido muy fuerte y que no le podía olvidar de la noche a la mañana.

