Seis nuevos concursantes llegan a 'Agárrate al sillón' dispuestos a eliminar al actual campeón, Justo de Castro

El popular refrán que descoloca a los concursantes de ‘Agárrate al sillón’ y a Eugeni Alemany por sus respuestas

En el programa de hoy, seis nuevos concursantes llegaban al plató del concurso más loco, divertido y cultural de la televisión con el objetivo de arrebatar su puesto en el preciado sillón a Justo de Castro, el actual campeón tras 9 victorias y 39.000 euros acumulados. Antes de enfrentarse al gran campeón en 'El gran duelo', los concursantes participaban en varias rondas eliminatorias y surgía un cómico momento entre Eugeni Alemany y un concursante.

Durante la primera ronda de preguntas individuales a cada uno de los seis nuevos participantes de 'Agárrate al sillón', una de las preguntas nos regalaba un auténtico momentazo. "¿De qué caballero estaba enamorado la reina Ginebra?", le lanzaba el presentador a Jana, la concursante más joven de todos. Esta respondía erróneamente que se trataba de "Percival" y seguidamente Eugeni Alemany daba la respuesta correcta y explicaba detalladamente el contexto:

"De Lancelot. Su relación iniciada por una atracción mutua que desafía los deberes de lealtad porque era amigo del otro, pero le gustaba el amigo...", una explicación a la que el presentador añadía: "Esto ha pasado toda la vida", para seguidamente dirigirse al próximo participante, Vicente, con una pregunta de lo más comprometedora: "Valentín, ¿tú has vivido esto, a lo mejor de joven, que te gustase una persona estando con otra?" Inmediatamente el concursante soltaba: "No. Esto lo va a ver mi mujer" desatando las risas en el plató.

"Llevo con ella desde los 14 años", detallaba Vicente cuando Eugeni Alemany le preguntaba si le había pasado antes de estar con ella. Al conocer que el concursante llevaba desde la adolescencia con su mujer, el presentador le preguntaba cuántos años llevaba con ella, y este no sabía responder, lo que hacía que el Eugeni soltase un nuevo y divertido comentario: "Igual a tu mujer le molesta más esto que que hayas estado con otras. ¡Las fechas!"