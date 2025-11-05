Fátima da una cita de conflicto a Álex tras su regreso a ‘El loco amor’: “Necesito zanjar este asunto”

telecinco.es 05 NOV 2025 - 14:00h.

Reche se enfada muchísimo y califica la decisión de Fátima de “Hipócrita”

Una inesperada y sorprendente visita deja K.O. a Fátima: “Mira mi cara de terror”

Tras varios días sentado en el suelo del set de ‘El loco amor’, el programa de citas que puedes ver de lunes a viernes a las 14:00 horas en Mediaset Infinity, Fátima ha decidido darle una cita a Álex para aclarar su situación y decidir de una vez si le perdona o si le expulsa de manera definitiva del programa.

Mientras que Marc Kitus y Oriana Marzoli intentaban descubrir si Marta mentía o decía la verdad, Sebastián Gallego le ha pedido a Fátima que eligiera cita con uno de sus conquistadores y la soltera inconquistable lo ha tenido clarísimo: “Una de conflicto con Álex”.

Recordemos que, tras saltarse las normas del programa con su ex, mantener la mentira durante dos semanas y ser expulsado de ‘El loco amor’, Álex regresó al set pidiendo perdón y asegurando que todo lo que le había dicho a la soltera inconquistable era real.

Fátima no había ocultado que Álex era su conquistador preferido e incluso, tras su expulsión reconoció que no podía quitársele de la cabeza.

A Reche le ha parecido fatal que Fátima quisiera tener una cita con Álex después de todo lo sucedido e incluso, le ha dicho que le parecía un gesto “Hipócrita”, pero la soltera le ha contestado con mucha claridad y le ha recordado que, de él, tampoco se fía.

Entre Fátima y Álex había surgido algo muy especia y Fátima se derrumbó por completo al saber que le había mentido tras haber conectado de esa manera.