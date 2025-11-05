Logo de telecincotelecinco
Fátima (El Loco Amor)

Fátima da una cita de conflicto a Álex tras su regreso a ‘El loco amor’: “Necesito zanjar este asunto”
Fátima quiere solucionar de una vez por todas su situación con ÁlexMediaset Infinity
Tras varios días sentado en el suelo del set de ‘El loco amor’, el programa de citas que puedes ver de lunes a viernes a las 14:00 horas en Mediaset Infinity, Fátima ha decidido darle una cita a Álex para aclarar su situación y decidir de una vez si le perdona o si le expulsa de manera definitiva del programa.

Mientras que Marc Kitus y Oriana Marzoli intentaban descubrir si Marta mentía o decía la verdad, Sebastián Gallego le ha pedido a Fátima que eligiera cita con uno de sus conquistadores y la soltera inconquistable lo ha tenido clarísimo: “Una de conflicto con Álex”.

Recordemos que, tras saltarse las normas del programa con su ex, mantener la mentira durante dos semanas y ser expulsado de ‘El loco amor’, Álex regresó al set pidiendo perdón y asegurando que todo lo que le había dicho a la soltera inconquistable era real.

Fátima no había ocultado que Álex era su conquistador preferido e incluso, tras su expulsión reconoció que no podía quitársele de la cabeza.

A Reche le ha parecido fatal que Fátima quisiera tener una cita con Álex después de todo lo sucedido e incluso, le ha dicho que le parecía un gesto “Hipócrita”, pero la soltera le ha contestado con mucha claridad y le ha recordado que, de él, tampoco se fía.

Entre Fátima y Álex había surgido algo muy especia y Fátima se derrumbó por completo al saber que le había mentido tras haber conectado de esa manera.

