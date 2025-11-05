Marta acepta someterse al polígrafo en ‘El loco amor’: “Yo me lo hago”

telecinco.es 05 NOV 2025 - 14:01h.

Sebastián Gallego anuncia que un poligrafista profesional vendrá al set de ‘El loco amor’ en el próximo programa

Oriana Marzoli, muy enfadada con las supuestas mentiras de Marta en ‘El loco amor’: “No me tomes por tonta, yo te creía”

Compartir







Tranquila, enfadada, sonriente, con cara de enfado… Marta ha repetido hasta la saciedad que no estaba mintiendo, pero nadie podía creer su versión. Con Marc Kitus destrozado y tan solo uno día antes de la gran final del soltero inconquistable, Sebastián Gallego ha propuesto a la conquistadora someterse al polígrafo y Marta ha aceptado encantada.

Marc Kitus no podía más, para él es muy importante la confianza en una relación y con Marta la había perdido. No conseguía creer en su conquistadora y ha dejado claro que así no se podría ir con ella de la mano en la final. Marta ha intentado convencerle una vez más de que ella estaba diciendo la verdad y le ha asegurado que si fuera al revés, ella le creería a él y no ha una persona random que le envía una información, pero no ha servido de nada.

El soltero inconquistable no confiaba en Marta, pero tampoco quería llegar a su gran final sin ella, por lo que ha aceptado tener una cita de conflicto con Marta en lugar de una cita final y que su conquistadora se sometiera a un polígrafo profesional. Marta no tenía muy claro que era un polígrafo, pero cuando Sebastián Gallego le ha explicado en qué consistía, ha aceptado ponerse los claves: “Vale, sí”.

Nadie cree a Marta en el plató

Marta no ha tenido ningún problema en llamar a su amiga desde el set de 'El loco amor', fuera de cámaras e incluso con Oriana Marzolia a solas para demostrar su inocencia, pero la presentadora no podía dejar de pensar que durante las conversaciones, Marta, la conquistadora de Marc Kitus, le mandaba mensajes ocultos a su amiga para que no contara la verdad.

La amiga de Marta que viajaba medio dormida en un bus rumbo a Suiza ha dado varios versiones de la misma historia, pero en la última llamada, pensando que ya nadie les estaba escuchando, la joven ha asegurado que no había besado a Marta en la discoteca, pero sí en la piscina.

Vuelve a ver todos los programas completos de 'El loco amor' AQUÍ