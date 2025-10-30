Una inesperada y sorprendente visita deja K.O. a Fátima: “Mira mi cara de terror”

telecinco.es 30 OCT 2025 - 14:18h.

El conquistador regresa para pedir perdón a Fátima y justifica su reacción el día de su expulsión

Oriana Marzoli apoya al conquistador de Fátima al conocer su secreto: “Yo también he sido infiel”

Fátima estaba concentrada en la historia de vida de Luis, su nuevo conquistador y se ha quedado en shock al ver que una sobra atravesaba la puerta del set de ‘El loco amor’, el programa de citas que puedes ver de lunes a viernes a las 14:00 horas en Mediaset Infinity, y que esa sombra era Álex, el conquistador que tanto daño la había hecho.

Silencioso, despacito y con muy poca luz, Álex ha entrado en el set de ‘El loco amor’ tan de sorpresa que Fátima al verlo ha exclamado un: “Mira mi cara de terror” un día antes de Halloween. La soltera inconquistable se ha quedado completamente en shock y no ha tenido ni tiempo de preguntar a qué había regresado.

Muy tranquilo, Álex ha tomado la palabra y le ha explicado a Fátima que se sintió superado por la situación y que no tuvo tiempo ni forma de pedirle perdón. Algo de lo que se había arrepentido y más viendo que ella se había quedado muy afectada por su actuación con su exnovia.

Fátima le ha reprochado que estuviera más pendiente de discutir con su ex de cómo se estaba sintiendo ella y Oriana Marzoli ha puesto en duda que no tuviera todo pactado con Marta para ganar unos minutos más de televisión, que es lo que piensan que está buscando.

Álex ha querido demostrar que lo que siente por Fátima es real y ha contado que la había escrito por redes sociales. Un mensaje al que ella no ha respondido y que ha querido que los presentadores de ‘El loco amor’ conocieran. Seguimos grabando...

Recordemos que hace tan solo unos días, Álex pedía la palabra en el set de 'El loco amor' para contarle a Fátima que había quedado con su exnovia para zanjar su historia de amor y que habían realizado tramas de adultos. Una información que tan solo unos minutos después confirmaba su ex desde el sillón de enfrente.

Fátima sale de su cita sensual con Reche pensando en Álex: “Ha sido todo muy fuerte”

La soltera inconquistable salía de su segunda cita sensual con Reche pensando en Álex. Fátima ha intentado explicar que se lo había pasado muy bien con Reche en una cita que califica de medio conflicto, medio sensual, pero que lo de Álex había sido muy fuerte y que no le podía olvidar de la noche a la mañana.