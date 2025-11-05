Logo de telecincotelecinco
Marc Kitus (El loco amor)

Oriana Marzoli, muy enfadada con las supuestas mentiras de Marta en ‘El loco amor’: “No me tomes por tonta, yo te creía”
Oriana Marzoli enfadada con Marta, la conquistadora de Marc Kitus en 'El loco amor'
Después de un segundo: “Seguimos grabando”, Oriana Marzoli, Marc Kitus y Marta han regresado al plató de ‘El loco amor’, el programa de citas que puedes ver de lunes a viernes a las 14:00 horas en Mediaset Infinity, tras hablar sin cámaras con la amiga de la conquistadora que supuestamente había tenido una noche loca y estaba subida en un bus rumbo a Suiza. Una conversación que en lugar de aclarar dudas ha servido para aumentarlas.

Marta ha llamado a su amiga y ha intentado hacerle creer que no estaban grabando, pero Oriana Marzoli ha tenido la sensación de que la conquistadora de Marc Kitus estaba intentando lanzarle señales a su amiga para que no fuera clara porque la estaban escuchando. Marta estaba alucinando y ha vuelto a asegurar que ella no mentía, que es heterosexual y no sabe por qué su amiga está mintiendo sobre el tipo de relación que tienen.

En el plató nadie parecía creer a Marta, Marc Kitus estaba muy nervioso porque así no podía llegar a la final y Oriana Marzoli le ha propuesto a Marta intentarlo una vez más: “Llama a tu amiga y dile que has reconocido en el programa que todo es verdad”. Marta no ha tenido ningún problema en salir del set de ‘El loco amor’ con Oriana Marzoli y volver a llamar a su amiga por tercera o cuarta vez.

Una conversación que ha dejado las cosas mucho más claras a Oriana sobre la veracidad de Marta. Oriana ha explicado que la joven por fin se había sentido libre y había confirmado que habían tenido un rollete: “Ha dicho que no se liaron en la discoteca y que fue en la piscina”. Marta no entendía nada, no le importaba lo que dijera su amiga, solo quería que la creyera Marc Kitus y no lo estaba consiguiendo.

Oriana Marzoli le ha vuelto a pedir que fuera sincera y dejara de tomarla por tonta: “Yo siempre te he creído y te he abrazado cuando estabas llorando aquí”, pero ella ha insistido en que es heterosexual y que no se ha besado con nadie mientras estaba conquistando a Marc Kitus en ‘El loco amor’.

Marta fue la primera conquistadora de Marc Kitus en llegar a 'El loco amor' y durante su paso por el programa ha llorado, reído y le ha demostrado que sus sentimientos eran reales. Hace tan solo unos días, Marta lloraba desconsolada ante el acercamiento del soltero inconquistable con Bea y no sabia si iba a llegar o no a la gran final.

Marc Kitus luchó por su historia de amor y consiguió que aceptara tener con él una cita especial en la que pudieran estar un ratito a solas.

