Jorge Javier Vázquez destapa las imágenes inéditas de lo ocurrido después del programa: “Aquí puede pasar cualquier cosa”

La última y definitiva prueba de ADN para comprobar si José Luis es hijo de Rafael El Botines generará un cisma: "Uno de los dos pierde"

Compartir







‘El diario de Jorge’ vivió el pasado martes uno de sus episodios más sorprendentes y comentados. Paula acudía al plató para pedirle perdón a su amiga Cristina por haberse acostado con su novio… pero la cita dio un inesperado giro cuando terminó confesándole que, en realidad, llevaba toda la vida enamorada de ella.

Lo que parecía una reconciliación imposible se convirtió en una declaración de amor en directo. Sin embargo, como adelantó este miércoles Jorge Javier Vázquez, la historia no acabó cuando se apagaron las cámaras.

“Paula vino a pedirle perdón a su amiga por acostarse con su novio y acabó confesándole que llevaba toda la vida enamorada de ella y que por eso siempre se acostaba con sus novios. Pues hay más”, explicó el presentador antes de dar paso a las imágenes inéditas.

Una declaración que continuó tras el programa

El programa mostró un vídeo exclusivo grabado tras el final de la emisión. En él, Paula y Cristina continuaban su conversación sentadas todavóa en plató, donde se sinceraron aún más:

“En esa época en la que estuve contigo siendo mejor amiga, estaba enamorada de ti. No quería que tuvieras novio, quería estar contigo ¿Me vas a decir que no nos liamos?”, le dijo Paula.

Cristina, visiblemente sorprendida, le respondía con ironía: “Sí, pero yo me he liado con todas mis amigas, guapa. ¿Y eso significa que quiero ser tu novia o qué?”. Paula insistía: “Me estabas poniendo cachonda todo el día, pues normal, chica”.

Una confesión que solo aumentó la tensión entre ambas, hasta que Cristina, dolida, puso fin a la conversación: “Enhorabuena, hija, porque vas de culo. Personas así no quiero en mi vida. Vienes a pedirme perdón y hace unos meses lo estabas intentando otra vez”.

Jorge Javier, testigo del momento

Tras emitir el vídeo, Jorge Javier no ocultó su sorpresa ante la intensidad del reencuentro: “En este programa puede pasar cualquier cosa… así que nunca pueden dejar de verlo”, bromeó el presentador, subrayando el carácter imprevisible y emocional de ‘El diario de Jorge’.