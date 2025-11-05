Miguel Salazar Madrid, 05 NOV 2025 - 20:36h.

Se reabre el caso de José Luis, el hombre que busca a su padre biólogico en 'El diario de Jorge'. Tras dos test de ADN certificando que ni Rafael El Botines ni José Domingo es su progenitor, el invitado sigue insistiendo en que siguen quedando varias cuestiones en el limbo.

José Luis cree firmemente, al igual que su madre, que El Botines es su verdadero padre -ya fallecido-. Recordemos que Roque, su hijo, se sometió a una prueba de ADN para comprobar si dicha teoría era cierta y que por lo tanto se demostrase que son hermanos. Pero el test dio negativo y demostró que no existe vínculo algunos entre José Luis y Roque.

Roque: "No tengo ninguna duda de que él [El Botines] es mi padre"

Ahora se ha producido un giro de 360 grados. Solo queda una opción: que Roque no sea el hijo biológico de Rafael El Botines. Por eso, el hombre se someterá a un nuevo test que demuestra si El Botines fue o no su padre biológico. "No tengo ninguna duda de que él es mi padre. Por eso vuelvo, por saber y callar bocas de verdad", asegura Roque en directo. Las habladurías no solo se encuentran en su familia.

La madre de Roque está escuchando como se sospecha que su marido no es el padre de su hijo. "No es una invención. Está en la calle el rumor, llegando a los oídos", apostilla Jorge Javier Vázquez.

Sea cual sea el resultado de la prueba de ADN, existirá un cisma en una u otra familia. Si es positivo, la madre de José Luis quedaría "destrozada" porque su teoría perdería definitivamente la credibilidad. En caso de ser negativo y que El Botines no sea el padre de Roque, habría que seguir investigando para intentar cruzar el ADN de José Luis con el de Rafael El Botines.