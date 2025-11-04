Paula y Cristina se reencuentran en ‘El diario de Jorge’ tras cinco años sin hablarse

Descubre en directo que la engañaba con otras tres mujeres: “Eres una estafa emocional”

Compartir







Cinco años después de romper su amistad de forma abrupta, Paula y Cristina se reencontraron en ‘El diario de Jorge’ para cerrar, o más bien reabrir, una de las heridas más dolorosas de sus vidas.

Su historia es la de dos amigas inseparables que lo compartían todo… hasta que Paula se acostó con el entonces novio de Cristina. Desde entonces, no se habían vuelto a ver. Hasta ahora.

Entre lágrimas y visiblemente nerviosa, Paula fue la primera en romper el hielo: “He venido a pedirte perdón por lo que pasó”, confesó, sin apartar la mirada de su antigua amiga.

Cristina, fría y contenida, respondió con dureza: “Perdonada estás, pero eso no significa que quiera volver a ser tu amiga. Una amiga no hace eso”.

El ambiente en el plató se llenó de tensión mientras Jorge Javier intentaba mediar entre ambas, sin imaginar que lo peor estaba por llegar.

Una nueva acusación: fotos desnuda a su actual novio

Justo cuando parecía que el perdón estaba más cerca, Cristina lanzó una bomba inesperada: “¿Y lo de ahora? ¿No le has mandado fotos desnuda a mi novio actual?”

El público enmudeció. Paula lo negó al principio, pero las palabras de Cristina fueron contundentes: “Te pillé hablando con él y conmigo a la vez, cariño. En pelotas. Lo he visto con mis propios ojos”.

El programa vivió uno de sus momentos más tensos, con reproches cruzados, lágrimas y un evidente enfado de Cristina, que aseguraba sentirse “traicionada por segunda vez”.

El giro inesperado que deja a todos boquiabiertos

Pero entonces llegó el momento más sorprendente de la tarde. Paula, que no sabía ya donde meterse, confesó lo que llevaba años callando: “Claro que te escribí… porque a mí quien me gusta eres tú”.

El plató estalló en murmullos. Cristina no salía de su asombro: “¿Cómo que te gusto yo?”. Y Paula lo confirmó, mirando directamente a su amiga: “Me has gustado desde pequeñas. Cada vez que tenías novio me moría de celos. Por eso hice lo que hice… porque quería que estuvieras conmigo.”

Cristina, entre el desconcierto y la risa

Cristina, sorprendida y sin creerse mucho lo que estaba escuchando, intentó quitar hierro al momento: “Madre mía… esto parece una película. A ti te gusta todo lo que se mueve”.

Pero Jorge Javier no pudo evitar intervenir con su peculiar tono de humo: “A mí me parece que hacéis muy buena pareja”. La tensión dio paso a las sonrisas, aunque Cristina lo dejó claro: “A mí que no, Jorge. Hay cosas que no se arreglan así”.