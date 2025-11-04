La elección de Marc Kitus para su cita final deja sin palabras a todos en ‘El Loco Amor’

telecinco.es 04 NOV 2025 - 14:32h.

Horas antes de saber que Marta podría haberse besado con una chica durante el fin de semana y derrumbarse por completo en el set de ‘El loco amor’, Marc Kitus estaba emocionado con su gran final y había metido en un sobre el nombre de la conquistadora con la que quería tener su última cita.

Tras un programa lleno de llamadas, dudas, besos, gustos sexuales y muchas mentiras, Sebastián Gallego ha sacado el sobre rojo y ha anunciado quién había sido la elegida por Marc Kitus para tener su cita final en ‘El loco amor’, el programa de citas que puedes ver de lunes a viernes a las 14:00 horas en Mediaset Infinity.

El soltero inconquistable había tomado la decisión antes de que le llegara la confidencia sobre Marta y tras haber tenido una cita especial con sus dos conquistadoras. En el set de ‘El loco amor’, la expectación era máxima y Marta ha exclamado un: “Me lo esperaba” al escuchar el nombre de la elegida. Dale al PLAY y descubre con quién tendrá Marc Kitus su cita final en el programa.

Marc Kitus se derrumba antes de las últimas citas

Tras dos programas hablando sobre la confidencia de Marta, el soltero se ha derrumbado. Marc Kitus no podía más, él estaba intentado abrir su corazón, pero las mentiras le estaban desconcertando “He estado dos años solteros y ahora que me empiezo a abrir y a sentir, me llega esto”. La emoción se ha apoderado del soltero inconquistable, Marta le ha abrazado y le ha pedido que la creyera y que valorara todo lo que le había demostrado durante su conquista: “No hay nada más, te lo prometo”.

No sabemos en qué consistirá la cita final, pero sí como han sido sus dos citas especiales con Marta y con Bea.

Bea fue la primera en tener una cita especial y sin cámaras con Marc Kitus. Una cita en la que los jóvenes reconocieron haber llegado a la segunda base y en la que conectaron física y emocionalmente.

La cita especial de Marta no tuvo nada que ver. Tuvo lugar en un sitio parecido, pero la conquistadora le advirtió que no iba a suceder nada entre ellos porque no quería ser el segundo plato de nadie.

