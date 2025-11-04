telecinco.es 04 NOV 2025 - 14:00h.

La reacción de Marta hace dudar a todos de su veracidad: “Ni se ha enfadado con su amiga”

Sebastián Gallego, sin aliento ante la confesión de Bea: “Cambio la escaleta del programa”

El programa 37 de ‘El loco amor’ ha comenzado con Sebastián Gallego hablando por teléfono con una amiga de Marta subida a un bus destino a Suiza e intentado que nos confirmara si era verdad o mentira que se había liado con la conquistadora de Marc Kitus a tan solo unas horas de la gran final del soltero inconquistable en ‘El loco amor’.

El presentador de ‘El loco amor’, el programa de citas que puedes ver de lunes a viernes a las 14:00 horas en Mediaset Infinity, ha comenzado el programa muy nervioso porque no conseguía que la amiga de Marta que supuestamente le había contado a otra amiga que se había besado con la conquistadora de Marc Kitus este fin de semana, y según ella hace años, nos contara la verdad y por qué Marta aseguraba que mentía.

Tras muchos intentos, la joven que estaba subida en un bus medio dormía de camino a Suiza nos ha asegurado que había mentido a su amiga por motivos que no quería desvelar en televisión, pero que era verdad que ella y Marta se habían enrollado hace años. Marta, muy tranquila, ha asegurado que era todo mentira y que la chica se había enrollado con su hermana y no con ella.

La actitud de Marta, el poco enfado que tenía con su amiga y que negara algo que la joven del bus estaba reconociendo han despertado todas las sospechas. Nadie en plató parecía creerla y tenían la sensación de que su amiga no hablaba porque estaba tratando de encubrirla y no quería meter la pata.

Oriana Marzoli quería creer a Marta, pero su actitud le ha hecho desconfiar. Le ha pedido a la conquistadora de Marc Kitus que le dejara revisar su móvil y le ha pedido que le enviara un audio a su amiga como si estuviera fuera del plató. Un audio que ha terminado teniendo una respuesta que nadie esperaba.

Marc Kitus no podía más, él estaba intentado abrir su corazón, pero las mentiras le estaban desconcertando “He estado dos años solteros y ahora que me empiezo a abrir y a sentir, me llega esto”. La emoción se ha apoderado del soltero inconquistable, Marta le ha abrazado y le ha pedido que la creyera y que valorara todo lo que le había demostrado durante su conquista: “No hay nada más, te lo prometo”.

Con semejante situación en el set de ‘El loco amor’ y a tan solo unas horas de la gran final, Sebastián Gallego ha tenido que volver a decir eso de: “Seguimos grabando” y la dirección ha permitido que Marc Kitus y Marta tuvieran una cita fuera del set con Oriana Marzoli de testigo para que pudieran hablar con la amiga del bus rumbo a Suiza.

Así comenzaba todo tan solo unos minutos antes...

Recordemos que Marta estaba totalmente destruida ante el acercamiento de Marc Kitus y Bea, y que tras una cita especial con Marc Kitus fuera de cámaras, decidió quedarse hasta la final y luchar por el soltero inconquistable hasta el último segundo.

Citas, besos, confidencias, sentimientos... La conquista de Marc Kitus en 'El loco amor' te espera AQUÍ y todos los programas completos en Mediset Infinity.