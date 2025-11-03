telecinco.es 03 NOV 2025 - 14:00h.

Sebastián Gallego llama a la amiga de Marta en directo: “La final de Marc está en juego, necesitamos que contestes al teléfono”

Marta, al límite en la conquista de Marc Kitus en ‘El loco amor’: “No sé si voy a aguantar hasta la final”

Compartir







Al saber que Marc Kitus tenía una confidencia con pruebas de ella o de Bea, Marta se ha mostrado tranquila porque estaba segura de que no había hecho nada, pero se equivocaba. El soltero inconquistable tenía en su poder conversaciones, vídeos y fotografías que la mostraban en una actitud comprometida con otra persona a tan solo dos días de la gran final de ‘El loco amor’, el programa de citas que puedes ver de lunes a viernes a las 14:00 horas en Mediaset Infinity.

Marta y Bea, las conquistadoras finalistas de Marc Kitus no estuvieron en el anterior programa y no tenían ni idea de que el próximo día 5 de noviembre es la gran final del inconquistable ni de que Marc tenía confidencia con pruebas de una de las dos. Al saberlo, Bea ha levantado la mano preocupada y ha exclamado un: “Creo que sé de qué se trata”, pero Marta se ha mostrado tranquila porque no tenía nada que esconder.

La tranquilidad le ha durado muy poquito a la conquistadora porque Marc Kitus, muy serio, ha asegurado que la información que le había llegado era de ella. Marta se ha sentado a su lado en el sofá de los inconquistables y ha alucinado cuando Marc Kitus le ha soltado un: “Ayer me escribió una chica y me dijo que te estabas liando con otra chica”. A Marta le ha entrado la risa: “¿Con otra chica?”, pero Marc tenía un montón de pruebas que lo demostraban y que puedes ver en el vídeo principal.

Recordemos que justo antes de esta confidencia, Marc Kitus y Marta han visto en plató su cita especial. Una cita en la que como Marta adelantó en el set de ‘El loco amor’ no habían llegado a la tercera base, pero sí se habían reconciliado y aclarado los miedos que la conquistadora sentía de cara a la final.

Marc Kitus, muy nervioso: “Yo no puedo llegar a la final con esto”

Marta se ha mostrado muy seguro y contundente en sus explicaciones: “Soy hetero, esa chica es una amiga que se enrolló con mi hermana, nada más”. La conquistadora de Marc parecía tener respuestas para todo y ha justificado el tema de las bragas, el regalo de Navidad, que durmieran el fin de semana juntas… Pero el soltero inconquistable estaba muy nervioso y le ha asegurado que él no podía llegar así a la final.

Marta no ha tenido ningún problema en coger su teléfono móvil e ir a llamar a su supuesta amiga para pedirle explicaciones, pero la ha pillado medio dormida en un bus y la cosa ha ido aumentando de emoción. La amiga casi no respondía a los mensajes de WhatsApp, no respondía a las llamadas y Sebastián Gallego ha tenido que intervenir.

¿Qué ha dicho la amiga de Marta? ¿Se han enrollado en alguna ocasión? ¿Es verdad que han dormido juntas? ¿Quién es la amiga que ha sacado a la luz la confidencia? ¿Son realmente amigas? ¿Se enrollaría Marta con su amiga a pesar de tener novio? Dale al PLAY y resuelve todas tus dudas, no puede estar más emocionante.

Vuelve a ver todos los programas completos de 'El loco amor' AQUÍ