06 NOV 2025 - 14:02h.

Fátima quiere que Álex vuelva a ser su conquistador en ‘El loco amor’

Reche abandona el set de ‘El loco amor’ al saber que Álex vuelve a ser conquistador de Fátima

Tras varios programas sentado en el suelo, muchas críticas, varios perdones y una cita de conflicto, Fátima ha decidido volver a sentar a Álex en la silla de conquistador. Una decisión que no ha sentado muy bien a sus otros conquistadores en ‘El loco amor’, el programa de citas que puedes ver de lunes a viernes a las 14:00 horas, y que ha llevado a Oriana Marzoli a tomar una drástica decisión: “Eres un Pinocho”.

Con Fátima fuera del plató intentado tranquilizar a Reche, Sebastián Gallego ha pedido a Álex que se volviera a sentar en la silla de conquistador de ‘El loco amor’ y Oriana Marzoli le ha pedido que cerrara los ojos porque no se iba a sentar como un conquistador más, tenía otro pequeño castigo que cumplir.

Álex se ha dejado llevar y sin esperárselo, ha terminado con una larguísima nariz de Pinocho puesta. Superada la gracia inicial, Álex ha intentado quitársela, pero Oriana Marzoli le ha pedido que no lo hiciera porque su actitud no había sido la adecuada: “Tú crees que no, pero has mentido”.

Recordemos que Álex pasó de ser el conquistador preferido de Fátima a ser expulsado de forma fulminante al confesar que se había acostado con su exnovia para zanjar una etapa.

Fátima podría haber valorado positivamente que Álex confesara que se había saltado las normas, pero lo hizo dos semanas después y justo el día que su exnovia vino al programa para desenmascararle.

Tras días fuera del programa y sin previo aviso, Álex entró en el set de ‘El loco amor’ un día antes de Halloween y le dio a Fátima un gran susto. Regresó para pedir perdón y una nueva oportunidad a su soltera inconquistable.

