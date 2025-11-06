La última publicación de Fátima en redes sociales desvela que un conquistador se está saltando las normas

telecinco.es 06 NOV 2025 - 14:02h.

Sebastián Gallego pone a Reche contra las cuerdas: “¿Os habéis escrito por privado Fátima y tú?”

Reche abandona el set de ‘El loco amor’ al saber que Álex vuelve a ser conquistador de Fátima

Compartir







A Reche se le está haciendo bola que Álex siga sentado a su lado en el set de ‘El loco amor’, el programa de citas que puedes ver de lunes a viernes a las 14:00 horas en Mediaset Infinity, pero no ha podido decir demasiado porque Sebastián Gallego tenía una información sobre él que no le iba a gustar nada de nada: “¿Os habéis escrito por privado Fátima y tú?”.

Más allá del ya mítico tema de la toalla y de que en el plató le volvieran a decir que Álex lo había hecho fatal, pero que él no lo había hecho mucho mejor. Sebastián Gallego ha dejado sin palabras a Reche al soltarle de repente un: “¿Os habéis escrito por privado Fátima y tú?”.

El conquistador de Fátima ha asegurado que no, que solo le había puesto un comentario a una foto que ella había subido con muchos significados para los dos, pero en el set de ‘El loco amor’ han saltado todas las alarmas. Fátima ha dejado claro que ella no responde a ningún mensaje ni privado ni público de sus conquistadores en redes sociales, pero el presentador ha querido demostrarlo.

Descubre cómo ha reaccionado Reche, cuál es la foto en cuestión y qué contenido se escondía en el móvil de Fátima en el vídeo, dale al PLAY.

Tan solo unos minutos después de conocer todos los detalles de la conversación de la soltera inconquistable y Reche en redes sociales, Reche ha estallado y ha abandonado el set de grabación al saber que Fátima volvía a sentar a Álex en la silla de conquistador.

Eso sí, no sabía cuál iba a ser el nuevo castigo al que se iba a someter su rival por el corazón de Fátima. Un castigo que le ha impuesto Oriana Marzoli y que para Sebastián Gallego era peor que estar sentado en el suelo: “No te va a reconocer ni el móvil”.