Justo de Castro continúa imbatible, manteniendo con gran seguridad y confianza su puesto en el sillón de 'Agárrate al sillón' . En esta ocasión, el concursante, que hace poco conseguía la máxima puntuación en 'El gran duelo', haciéndose con 30 puntos, se enfrentaba a Joseba en un duelo final que terminaba con un resultado sin precedentes.

Después de una serie de rondas entre los aspirantes a arrebatar el sillón a Justo de Castro, Jonathan y Joseba eran los dos últimos participantes que quedaban en competencia y, como en cada programa, se enfrentaban a 'La recta final' para luchar por convertirse en el oponente de 'El gran duelo', donde competirían contra Justo.

"Subes al sillón con una victoria, pero con cero euros"

Como cada semana, el campeón tenía la ventaje de poder elegir la temática de sus preguntas y las de su oponente. Esta vez, Justo se quedaba con 'Siguiendo la pista' y para Joseba elegía el tema de 'Copas'. El primero en contestar sus preguntas era Joseba, quien, a pesar de haber llegado hasta el duelo final con confianza, venciendo al resto de sus contrincantes sin problemas, en esta ocasión se mostraba más inseguro y dubitativo a la hora de responder.

Tanto es así, que después del turno de Justo de Castro, que volvía a conseguir un pleno de aciertos, Joseba descubría que no había acertado ninguna de las preguntas. Algo que sorprendía al presentador, Eugeni Alemany: "Nunca había pasado esto. Cero puntos". Además, se dirigía al campeón y añadía: "Hoy has conseguido 30 aciertos, pero cero euros. Subes al sillón con una victoria pero con cero euros".

Y es que, debido a que el oponente no había acertado ni una sola pregunta, el bote de Justo de Castro no aumentaba. Tras este momento, el presentador se despedía de Joseba con un abrazo y con unas palabras de ánimo: "Yo lo digo muchas veces, en casa se ve de una manera, pero luego hay que estar aquí".