'Lux', el disco que acaba de publicar Rosalía, ha llegado hasta 'Agárrate al sillón'. Las canciones donde la artista catalana avanza hacia algo totalmente renovado y lleno de espiritualidad han aterrizado en el concurso de Telecinco.

Una pregunta dirigida a Unai, un joven concursante del programa, ha ido referida en concreto al nombre que lleva el nuevo álbum de la intérprete de 'Malamente' o 'La noche de anoche'. La cuestión profundizaba en la relación entre 'Lux' con su revolución en pleno centro de la capital el mismo día que lo presentó. La plaza de Callao quedó totalmente abarrotada por sorpresa al ver miles de personas cómo la artista se dirigía hasta allí.

"¿Cómo se llama el álbum de Rosalía con el que paralizó recientemente la Gran Vía de Madrid?", le cuestiona Eugeni Alemany a Unái. El joven concursante ha acertado la pregunta entre todas las opciones. "¡Es correcto!", anunciaba el presentador.

La pregunta de Alemany a una concursante sobre Rosalía

Tras ello, Alemany se dirigía hacia Elena, otra concursante. "¿Te ha gustado? Hay gente que dice que sí y que no", le traslada. "No la he escuchado muchísimo", admitía.

Al momento, el presentador opinaba sin filtros sobre lo que pensaba del disco que está acumulando millones y millones de visitas a los pocos días de sacarlo a la luz. "A mí sí que me ha gustado, es muy artista", reconoce Eugeni Alemany. "¿Ves a Rosalía haciendo uno de tus cursos?", le preguntaba también a Elena, que hace formaciones de equipos de elevación. "¿Por qué no?", respondía la otra.