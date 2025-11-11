Logo de telecincotelecinco
Eugeni Alemany se marca un ‘Ghost’ con una concursante de ‘Agárrate al sillón’

Eugeni Alemany junto a Carmen, una de las concursantes de 'Agárrate al sillón'telecinco.es
Ha sido escuchar la palabra ‘Ghost’ y Eugeni Alemany ha exclamado un "Ponedme la música", el presentador no ha podido contener su impulso de convertirse por unos segundos en el gran Patrick Swayze y revivir el momento torno de arcilla con una de las concursantes de ‘Agárrate al sillón’.

Un programa más, Eugeni Alemany ha ido conociendo un poquito a los participantes de ‘Agárrate al sillón’ mientras participaban en la prueba Ni idea. Cuando ha llegado el turno de Ana, una joven podóloga que tiene un conejo de 8 años, al presentador le ha llamado mucho la atención la edad del animal y que la podóloga no tuviera clínica y trabajara a domicilio: “Muy bien, muy bien a ver si terminamos pronto y me echas a mí un vistazo que empiezo a tener unas ‘duricias’, ya que estás…”.

La concursante se ha enfrentado a la pregunta: ¿En qué película dos amantes entrelazan sus manos en una pieza de arcilla? y ha exclamado un “Lo dudo”. Entre las opciones, ha tenido claro que se trataba de la mítica película ‘Ghost’ y al escuchar la música sonando en el plató de ‘Agárrate al sillón’, Eugeni Alemany no se ha podido contener.

Parecía que iba directo a por Ana, pero no, Eugeni se ha parado detrás de Carmen y ha imitado con la ayuda de la concursante y de forma muy divertida, la clásica escena en la que Patrick Swayze y Demi Moore funden sus manos en la arcilla antes de un gran momento de pasión.

