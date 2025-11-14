Eugeni Alemany descubre el curioso amuleto de Susana, la nueva concursante de 'Agárrate al sillón'

Eugeni Alemany llega con una nueva entrega del programa 'Agárrate al sillón' donde seis atrevidos concursantes visitan el concurso con su objetivo claro; vencer al campeón de ese ansiado sillón. Ese es Justo de Castro, quien acumula la sorprendente cifra de 21 victorias y acumula nada más y nada menos que 86.700 euros.

El primer participante es Rafa, un editor de libros que llega con ganas de alcanzar el puesto del gran campeón. Tras él llega Andrés, con un dominio increíble de las cifras. Luego conocíamos a Rut, una peluquera dicharachera que quiere quedar la número uno. Acto seguido, Alemany daba paso a Mari Carmen, una concursante solidaria y comprometida que quiere conseguir un dinerito para su familia. A continuación aparece el nuevo concursante Diego y por último, Susana, que se define como una "bruja", pero de las buenas; una fiel creyente de las energías.

Tras finalizar la primera pregunta, la cual era responder que 'dar lache' o 'dar vibes' se corresponde con dar vergüenza ajena o bochorno; Alemany se tomaba unos minutos para descubrir un poco más de Susana. "Tengo entendido que te encantan las piedras y su energía. Tienes un amuleto, ¿Cuál te has traído?".

Sin embargo, la respuesta dejaba atónito al presentador al descubrir que lo que trae la concursante en sus manos en un 'caganer'; una figura que se suele colocar en los belenes como tradición en Cataluña. "¡No había caído que era un caganer! Es verdad".

Susana desvela la historia que hay detrás de su amuleto

Todo viene porque mi amiga Isa, que vive en Barcelona me dijo...'¿A que no te atreves a sacar el caganer que te regalé' y digo sujétame el cubata". Ante esto, el presentador asegura que "oye te digo una cosa, este es muy viejo y antiguo. Yo tenía este, era el mismo cuándo yo era niño y lo colocaba en el Belén. El mío tenía los pantalones azules. Te deseo mucha suerte y te lo pongo hacia ti para que te cague a ti", comenta entre risas.