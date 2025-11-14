Dylan plasma todo su amor en pocas líneas a su padre y a la pareja de este: el lacrimógeno momento

Conmueve a ‘El diario de Jorge’ al relatar la muerte de su hijo con 10 años: un accidente de moto en el que conducía su padre

Compartir







La vida de Dylan, un joven de 31 años, no ha sido nada fácil. Desde pequeño empezó a tener obstáculos. El primero, el de la ausencia de su madre, quien no se pudo hacer cargo de su hermana ni de él, por lo que fue su padre y su abuela los que cuidaron de él.

La dura historia de vida de Dylan

Pero en la etapa escolar sufrió, como muchos otros niños, el monstruo del bullying. El nivel de acoso que vivió en su infancia sobrepasó los límites. Así se lo confiesa Dylan a Jorge Javier Vázquez en directo.

"tuve una experiencia en una excursión. Me agarraron las piernas y los brazos y me defendí dándole un bocado a uno. A raíz de ahí me apodaron como 'carnívora', era acoso constante", relata como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia. Según cuenta, su abuela fue la única que constató la situación que vivía.

A los 29 años, Dylan decidió contarle a su padre que no se sentía identificado con el cuerpo que tenía. "Me dijo que fuera a hablar con mi médico de cabecera. Él no reaccionó mal", relata. También tuvo que enfrentarse a la retinosis, una enfermedad que provoca la pérdida de la visión. "Actualmente del ojo derecho veo un 40%. Estoy operado de cataratas", cuenta en el programa de Telecinco.

Pero entre tantas adversidades, a Dylan nunca le ha faltado el cariño de su padre. Tampoco el amor de la novia de este, quien en tan solo un año y medio ha demostrado todo su apoyo. Por eso, le ha dedicado unas emotivas palabras en una carta.

"Papá, toda mi vida he tenido que ir superando obstáculos para poder salir hacia delante y ser feliz. Ha sido difícil y todavía lo es, pero tengo la suerte de tenerte a mi lado agarrándome la mano. Te doy las gracias por quererte tanto, sin ti no soy nada", le decía.

"Merche, has llegado a nuestras vidas para hacernos felices a todos, para darnos tu amor, para llenarnos de luz... Gracias por estar con mi padre y por quererme como a un hijo", le transmitía a la pareja de su progenitor.