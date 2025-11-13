Israel no ha podido ocultar su enfado cuando ha descubierto que su prima era la ladrona de su collar

Israel ha terminado con la inquietud con la que convivía desde hace tiempo. El joven llevaba meses y meses sospechando quién era el ladrón de un colgante de gran importancia para él. Tenía muy claro que era su prima Carla por un largo conflicto familiar que les distancia a una y otro. Y así ha sido.

Carla le ha mostrado en directo en 'El diario de Jorge' el colgante que no encontraba. Eso sí, se lo ha desvuelto y ha explicado los motivos de su robo. Mientras, Israel no daba crédito con la situación que estaba viviendo. "Es que yo esto lo sabía. ¿Cómo tienes el corazon de quitármelo?", le cuestionaba.

El origen del desencuentro de primos

Carla, por su parte, explica que "la rabia" le "ganó". Pero su primo le insiste en que tenía un gran valor para él. "Esa cadena se la compró mi abuela a mi padre, y mi padre la tuvo toda su adolescencia y ahora me la dió a mí", le había contado a Jorge Javier Vázquez minutos antes del tenso encuentro.

Pero el robo no fue casual. Según la prima de Israel, el origen está en una disputa por un perfume. Carla se enfadó con él porque le tiró "tres perfumes al suelo" después de que "le copiase" el suyo -que la propia prima también le lanzó en una brutal pelea-.

Finalmente, Israel y Carla han evitado mantener el contacto, aunque las madres de una y otro han mediado para zanjar posturas. "No creo que pueda tener la misma relación que antes. No le voy a pedir perdón, no la echo de menos, no quiero tener nada con ella", aseguraba sin tapujos.

"Es mentirosa, ¡que se vaya!", exclamaba. Su madre, por su parte, acalaraba que iban a solucionar el problema "fuera".