Las galas de 'Bailando con las estrellas' dejan en cada emisión alguna sorpresa. Mientras algunos lo intentaron lucirse pero ya quedaron en el camino, otros concursantes están evolucionando y cada vez lo hacen mejor. En el medio, aparecen las estrellas invitadas que tienen una sola chance de mostrar sus dotes para el baile y deben aprovecharla muchísimo. Este sábado, la expectativa está puesta en Jessica Bueno, que entrará al programa que presentan Valeria Mazza y Jesús Vázquez para mostrar una faceta suya desconocida.

A Jessica Bueno la hemos visto ya en muchos realities y jamás pasa inadvertida. Estuvo en 'GH VIP', en 'Supervivientes' y recientemente redobló la apuesta viajando a Honduras por segunda vez para ser parte de 'Supervivientes All Stars', la versión del reality más extremo de la TV que reúne a las figuras más destacadas de ediciones anteriores. No solo se animó a someterse a la experiencia de sobrevivir con lo mínimo e indispensable en condiciones climáticas muy complicadas, sino que lo hizo hasta el final: fue subcampeona del show.

Ahora, ya recuperada del esfuerzo físico y mental que implica la supervivencia, se anima a otro gran desafío: bailar ante los ojos de los jurados más exigentes y de los espectadores de todo el país. La semana pasada, la invitada fue otra ex 'Supervivientes', Gloria Camila, que deslumbró con un pasodoble en homenaje a su madre, Rocío Jurado.

¿Podrá Jessica Bueno dar la talla con su performance? Para Alejandra Rubio definitivamente lo hará. La hija de Terelu no duda de que pueda destacarse. En cambio, Adriana Dorronsoro y Pepe del Real no están tan seguros. Dale Play al vídeo que inaugura este artículo para escuchar sus opiniones y sumarte a la conversación.

Además... ¿Qué le pasa a Anabel?

Anabel Pantoja avanza con paso decidido en el concurso y aunque el baile no sea su mayor virtud, ha conseguido seguir adelante, pero no necesariamente con el mejor humor del mundo. La sobrina de Isabel Pantoja ya ha tenido varios y furibundos enfrentamientos en el programa: se ha enemistado con su maestro de baile y también con el jurado. Dale Play al vídeo para ver lo que opinan los colaboradores de 'Vamos a ver', que siguen de cerca el certamen de baile, sobre su colega.