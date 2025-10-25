Laura Ceballo 25 OCT 2025 - 12:00h.

El presentador ha valorado el paso de su compañero en el programa: "Ha sido valiente"

Matías Roure y Sara Orriols reaccionan a las críticas de sus compañeros en su semana más 'hot': "Los muebles que hablen"

La noche de este sábado, Matías Roure se enfrenta a una nueva gala de 'Bailando con las estrellas'. El camarero más famoso de la televisión se sube al escenario una semana más para bailar junto a su compañera en la pista, Sara Orriols, y mostrar frente al jurado todo el trabajo realizado durante los últimos días con una nueva coreografía.

Carlos Sobera nos ha contado en exclusiva cómo esta viendo a Matías en su faceta de bailarín. Y es que el presentador le conoce a la perfección después de casi una década trabajando juntos en 'First dates': "Veo a Matías en 'Bailando con las estrellas' para criticarle, sobre todo. Para decirle 'pero tío, ¿tienes las caderas de hormigón o cómo va el tema?'", ha comenzado bromeando.

"Lo está haciendo muy bien. Y además yo me alegro de que se haya atrevido a hacerlo. Porque Mati llevaba ya nueve años y pico en 'First dates', necesitaba hacer otras cosas, mostrar al mundo que es capaz de hacer otras cosas y lo ha hecho, lo ha conseguido. Ha sido valiente", ha continuado. Y es que, el presentador considera que "no es fácil bailar".

No obstante, cree que su compañero ha dado la talla: "Él lo ha hecho, ha aprendido, se ha arriesgado y merece todos mis respetos. Francamente, yo le veo muy bien. Así que, chapó".

La virtud de Matías Roure

Pero además, Carlos nos ha desvelado cuál cree que es la virtud que hace que Matías continúe semana tras semana en el concurso a pesar de que sus valoraciones no siempre sean las mejores. Y no solo eso, el presentador ha decidido mandar un mensaje al jurado: "Las puntuaciones de Matías no son siempre las mejores porque hay un jurado muy duro con el que voy a tener que hablar personalmente para ponerles en su sitio".

"Yo creo que las virtudes de Matías, que tiene muchas, quizá las más importantes son su absoluta frescura, su naturalidad y su humildad. Él ha llegado al programa sin ningún tipo de pretensión, sin sobrepasarse lo más mínimo, dispuesto a aprender, a escuchar, y eso le hace muy humano. Eso la gente lo aprecia mucho y por eso le quiere, le sigue y le apoya y cada vez que le puntúan bajo le salva".

Las gemelas también apoyan a Matías Roure

A Carlos Sobera se han sumado las gemelas, Marisa y Cristina Zapata, que también han querido mostrar todo su apoyo a su compañero: "Le estoy viendo muy él. Bailar no es que se le dé tan bien, pero hace su esfuerzo y genera muy buen rollo, tiene muy buena actitud. La gente le quiere ver, y si le quire ver es por algo", ha comenzado Cristina.

"Matías es una persona maravillosa. Se le ve tan guapo, tan simpático... Nos gusta verle y al público también", ha añadido Marisa.