Así ha sido la actuación de Jessica Bueno como invitada en la gala 10 de 'Bailando con las estrellas'

'Bailando con las estrellas' continúa recibiendo sobre la pista de baile a distintos invitados VIPS. Si la semana pasada fue Gloria Camila Ortega quien sorprendió con sus dotes para el baile, en esta ocasión le ha tocado el turno a Jessica Bueno. La subcampeona de la segunda edición de 'Supervivientes All Stars' llega dispuesta a ganarse el aplauso de todos.

En mitad del revuelo mediático que hay en torno a las dos entrevistas que ha concedido Kiko Rivera al programa de '¡De viernes!', Jessica Bueno (expareja de Kiko y madre del primero de sus hijos), se atreve con este nuevo reto profesional, como ya hiciera semanas atrás Irene Rosales, quien confesó querer "experimentar nuevos retos" con esto del baile.

La actuación de Jessica Bueno en 'Bailando con las estrellas'

Jessica Bueno ha sorprendido bailando una salsa junto al maestro de baile Edgar Sztuce. Aunque antes de encontrarse con él. La modelo y colaboradora de televisión hablaba sobre cómo afrontaba este reto: "Me genera un poco de presión subirme al escenario de 'Bailando con las estrellas' porque soy muy tímida. Me da miedo equivocarme. Mis padres y mis hijos están súper ilusionados, pero si que me dicen que lo haga bien. Creo que tienen más sentido del ridículo por su madre que yo misma".

"Vengo a disfrutar a darlo todo y que podáis conocer una nueva faceta mía", eran las palabras de Jessica Bueno sobre su participación como invitada estrella de la noche. La modelo, que confesaba que no tenía ninguna experiencia con el baile, ha superado con creces este gran reto. Luciendo un precioso vestido de flecos azul flúor, la influencer ha deslumbrado en la pista de baile con el tema 'Bam Bam' de Camila Cabello.

Los elogios del jurado a Jessica Bueno tras su actuación

La actuación de Jessica Bueno, que contaba con un dificilísimo porté, ha conquistado al jurado de nuestro programa, que se deshacía en elogios hacia la bailarina por un día. El primero en tomar la palabra era Pelayo: "Lo ha hecho muy bien, ha disfrutado un montón y lo ha hecho genial. Tienes que seguir bailando y la próxima edición venir". Por su parte, Inmaculada Casal valoraba el gran esfuerzo de la modelo y señalaba la dificultad del porté que había realizado: "Has sido muy valiente".

A diferencia de sus compañeros, Julia Gómez Cora se dirigía a Edgar: "Tiene mucho mérito que en tan poquito tiempo le hayas hecho hacer lo que hizo". Jessica Bueno se sumaba a las palabras de la jurado y agradecía a su maestro de baile: "He disfrutado muchísimo y he tenido muchísima suerte con el profesor que me ha tocado". Finalmente, antes de abandonar el plató, Valeria Mazza le recordaba que, en caso de que hubiese una tercera edición, estaba invitada a participar y la exmujer de Kiko Rivera aceptaba encantada.