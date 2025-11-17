A Ruth le sorprende la inteligencia de Justo de Castro y su eterna sonrisa: “No gesticula casi”

Justo de Castro, rozando los 100.000 euros de bote tras 24 programas invicto

Compartir







Antes de comenzar una de las pruebas finales, Eugeni Alemany ha querido que Justo de Castro, el campeón hasta el momento de ‘Agárrate al sillón’, supiera que había una contrincante que les había pedido algo que nunca antes había sucedido: “Ha pedido tocarte para saber si realmente eres real”.

A Ruth, la concursante autora de la petición le ha entrado la risa al escuchar su petición en boca del presentador y ha querido explicarle ella sus motivos. Ruth le ha aclarado que le veía un tipo muy inteligente y que al ver que gesticulaba muy poco, tenía ciertas dudas: “Tienes una sonrisa imperecedera y entre listo y que no gesticulas, digo ‘lo mismo es inteligencia artificial, un cíborg o algo…”.

Justo de Castro ha intentado tomárselo con humor y ha soltado un “es risoterapia” porque su contrincante se dedica a esa materia y el presentador ha querido romper la tensión con un: “Acaso no es mejor sonreír, ser amable y que la vida te chupe un huevo”. Eso sí, Justo ha tenido que elegir y ha querido ser justo, por lo que Ruth se ha quedado fuera del duelo final y sin poder tocarle.