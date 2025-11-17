Ana Carrillo 17 NOV 2025 - 16:02h.

Anabel Pantoja, Tania Medina y Nona Sobo han emitido sendos comunicados opinando sobre el resultado de las votaciones

Ya se conocen los nombres de los primeros semifinalistas de 'Bailando con las estrellas': Jorge González, Nerea Rodríguez, Blanca Romero y Anabel Pantoja. Las nominadas de la semana son, por tanto, Tania Medina y Nona Sobo, que tendrán que competir por la única plaza que queda para la semifinal. En las redes se ha creado un gran debate y la prima de Kiko Rivera se ha sentido en el centro de la polémica, por lo que ha decidido emitir un comunicado en Instagram.

"Algunos no entenderán porque sigo en el programa, cuando hay compañeros que bailan el triple mejor que yo. Ayer me fui muy triste a casa, porque me dolió ver a mi amiga Tania mal, también a Nona, no me gustaría joder el sueño de alguien por ocupar un lugar que muchos pensarán que no me corresponde", ha comenzado diciendo la prima de Isa Pantoja en su comunicado, en el que ha asegurado que si la decisión dependiera de ella ya estaría "viéndolo todo desde casa", pero que se siente agradecida porque el público la premie con sus votos semana tras semana.

"Solo quería aclarar que no me siento bien respecto a mis compañeras pero también me gustaría sentirme feliz por mí, ¡y ver que de no saber bailar estoy llegando tan lejos con la ayuda del público!", ha añadido la sevillana, que ha reivindicado su derecho a "vivir la aventura como cualquier otro compañero". Su amiga Tania, a la que conoce desde que coincidieron en 'Supervivientes 2022', le ha respondido en la zona de comentarios: "Como dije en los totales, te mereces estar en la final, mi gordi".

El comunicado de Tania Medina

Por su parte, la novia de Alejandro Nieto también ha querido pronunciarse en Instagram emitiendo un comunicado en el que ha asegurado que va a esforzarse al máximo para conseguir la plaza que queda en la semifinal porque le hace "mucha ilusión" quedarse hasta la final tanto por ella como por sus fans. También ha subrayado que se siente muy agradecida por el apoyo que le han brindado durante tantas semanas sus seguidoras: "Gracias de corazón porque están haciendo que me emocione cada sábado y me sienta afortunada y con más ganas".

Además, ha confesado que de su nominación solo quiere recordar un momento, que es en el que se miró con su bailarín, David Díaz, y él le transmitió la fuerza para continuar en la carrera hacia la final: "Me quedo con la mirada de complicidad que tuve con mi maestro al sentir esa luz roja sobre nosotros, ahí me dijo: 'Tranquila, lo dimos todo, lo defendimos, ahora, lo haremos otra vez'".

Nona Sobo se sincera

La actriz de 'Entrevías' también ha querido sincerarse con sus seguidores, a los que les ha contado que su objetivo es seguir bailando: "Quiero seguir, quiero llegar lejos, pero quiero hacerlo siendo fiel a lo que soy. Con luz propia, con esfuerzo real y con el alma en movimiento. Si el camino se tuerce, que se tuerza. Yo seguiré bailando. Porque la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra su ritmo".

"A veces la pista no solo mide cómo bailas, sino cómo respiras en los segundos incómodos. Esos en los que la vida te mira de frente y decide probarte, aunque hayas dejado el corazón en cada ensayo. Hubo un instante en el que todo quedó en silencio dentro de mí. No pensé en lo que se veía desde fuera, sino en todo lo que este camino me ha cambiado por dentro: la disciplina, la entrega, las ganas de superarme incluso cuando nadie está mirando. Bailar se ha convertido en ese lugar donde me vuelvo más yo que nunca", escribe Nona en su comunicado, en el que también ha tenido palabras de agradecimiento para sus seguidores.

"No sabéis lo que supone sentir vuestro apoyo justo cuando el pulso se acelera y las dudas intentan hacerse hueco. Cada mensaje, cada gesto… es como un empujón suave que me recuerda que no estoy sola en esta aventura", ha confesado la actriz.