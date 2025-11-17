Reche no se toma nada bien la decisión de Fátima respecto a Álex: ''Quiero ver si es real''

telecinco.es 17 NOV 2025 - 14:17h.

Fátima no quiere dejar pasar la oportunidad con Álex

Reche consigue que Fátima recupere la ilusión en una cita sin cámaras: ''Estoy más animada y con expectativas''

'El loco amor' ha empezado fuerte después de que Fátima haya tomado una decisión que ha llamado la atención de todos sus conquistadores, sobre todo de Rache. La directiva del dating show que puedes seguir de lunes a viernes en Mediaset Infinity a partir de las 14:00, le ha dado la oportunidad a Fátima de tener una cita íntima, sin cámaras, y ella ha decidido sin pensárselo dos veces.

Fátima ha decidido tener la cita con Álex: ''Voy a aprovechar esta cita sin cámaras para dársela a Álex, pero no voy a hacer nada. O sea, eso, ya lo digo, va a misa y os lo juro por Dios, no voy a hacer absolutamente nada. No voy a hacer nada con Alex, ¿estamos tontos o qué?'', decide la soltera inconquistable ante la sorpresa de todo el plató, en concreto de sus conquistadores.

Pero Reche, que se esperaba volver a tener una cita sin cámaras con Fátima, no se tomaba nada bien la decisión: ''¿En serio? No j****, tío'', y Fátima le respondía, muy contundente: ''Simplemente quiero la cita íntima porque no hay cámaras, quiero ver cómo él es sin cámaras, si me da la misma sensación de papelón o si es real, punto y final'', aclara.

''Ya está, yo la utilizaré como me dé la gana, pero que no, no va a haber, o sea, que él no se crea que va a haber eso porque no va a haber. Es que yo creo que conforme estábamos él esta también muy low, está muy de bajón. También lo que ha visto no sabe cómo reaccionar, entonces quiero hablar con él las cosas. Quiero estar con él'', explica la soltera inconquistable.

