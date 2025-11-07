Fátima toma una drástica decisión al conocer a Cristóbal, su nuevo postulante a conquistador

telecinco.es 07 NOV 2025 - 14:00h.

Fátima pide que Álex se someta a la máquina de la sinceridad: “Quiero saber si miente”

Reche abandona el set de ‘El loco amor’ al saber que Álex vuelve a ser conquistador de Fátima

Tras una cita de clarificación con Reche, escuchar a Álex recitar el Tenorio con la nariz de Pinocho puesta y pedirle a Sebastián Gallego que su conquistador se sometiera a la máquina de la sinceridad para saber si la estaba mintiendo, Fátima se ha llevado una grata sorpresa al conocer a Cristóbal, su nuevo postulante a conquistador en ‘El loco amor’, el programa de citas que puedes ver de lunes a viernes a las 14:00 horas en Mediaset Infinity.

Con Reche mucho más tranquilo tras el regreso de Álex a su conquista, Fátima no ha podido contener la risa al ver a su conquistador con la nariz de Pinocho puesta. Sebastián Gallego le ha explicado que se la habían puesto porque había sido “un poco mentirosillo”, pero que si superaba una pequeña prueba igual se podía librar de ella. Al presentador le ha parecido gracioso que Álex nos recitara un fragmento del Don Juan Tenorio de José Zorrilla de tal guisa y el conquistador lo ha dado todo.

A Fátima le estaba gustando la actitud de Álex para recuperar su confianza, pero ha sentido que se quedaría mucho más tranquila si aprovechando que iba a venir una máquina de la sinceridad para poner a prueba sus sentimientos y no ha dudado en transmitirle su deseo al presentador.

Fátima expulsa a Luis y sienta a Cristóbal de conquistador

Muy nervioso, pero con mucho arte y sin cortarse un pelo, Cristóbal, un gaditano de 29 años ha entrado en el set de ‘El loco amor�’ dispuesto a conquistar el corazón de Fátima. La soltera inconquistable ha querido saber qué le gustaba de ella, a qué se dedica, por qué no ha tenido novia antes y Cristóbal ha conseguido llamar la atención de Fátima y que le dejara en su bando de conquistadores.

Pero para que Cristóbal se sentara, uno de sus tres conquistadores se tenía que levantar y esta vez parece que Fátima y Luis se han puesto de acuerdo. La inconquistable ha explicado que no había sentido conexión con Luis, más allá del tema de que sea padre y él, le ha dado la razón. Descubre cómo ha sido la llegada de Cristobal en el vídeo principal y el adiós de Luis, aquí abajo.

Oriana Marzoli pone a prueba la intuición de Fátima

Con la intención de descubrir cuánto conoce Fátima a sus conquistadores, Oriana Marzoli le ha propuesto un divertido juego que ha resultado revelador. La soltera inconquistable tenía que adivinar de quién eran diferentes frases intensas que iban apareciendo en la pantalla y que Álex o Reche habían utilizado en sus publicaciones en Instagram.