telecinco.es 14 NOV 2025 - 14:43h.

Marta ha querido dedicar unas palabras a Bea, su mayor rival, en 'El loco amor'

La final de Marc Kitus en ‘El loco amor’, el dating show que puedes disfrutar de lunes a viernes a las 14:00 en Mediaset Infinity, está cada vez más cerca y la tensión entre las conquistadoras que quedan en su bando aumenta cada día un poco más, si cabe.

Es evidente que Marta y Bea no tienen muy buena relación y ha quedado todavía más claro en el programa de este viernes, donde ambas han protagonizado un tenso rifirrafe, motivado por un brutal zasca que ha lanzado la que hace unos días se sometió a ‘la máquina de la sinceridad’.

Marta lanza un brutal zasca a Bea en ‘El loco amor’

Sebastián Gallego ha destapado una conversación que ha mantenido con Marta justo antes de empezar el programa: “Me ha dicho que se presentó a ‘La isla de las tentaciones’, pero que iba para leer a Don Juan Tenorio porque ella no iba a hacer nada”, decía el presentador.

“Yo es que no me suelo acostar con nadie las primeras veces, me tengo más respeto y no miro a nadie”, apuntaba ella, dejando claro que lanzaba un dardo de lo más directo contra Bea, una de sus mayores rivales en el dating show de Mediaset Infinity. “Es un dardo envenenado a Bea”, apuntaba el conductor del espacio.

Como no podía ser de otra manera, la reacción de Bea no se ha hecho esperar y ha respondido muy tajante a la que le ha lanzado ese brutal zasca. Durante varios minutos, la tensión se podía cortar con un cuchillo en el set de ‘El loco amor’ y hasta Oriana Marzoli ha querido intervenir para dar su opinión.

Si quieres ver cómo han sucedido los acontecimientos, no dudes en dar al play al vídeo que encabeza esta noticia para descubrir cuáles han sido las reacciones de Bea y Oriana Marzoli al sonoro zasca de Marta. ¡No tiene desperdicio!

