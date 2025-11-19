Exclusiva | Carolina Perles, sobre la mujer de Cerdán: "Llevaba buen nivel de vida aunque no tenía trabajo"

Carolina Perles habla sobre la mujer de Cerdán y sobre el viaje a Marruecos de Cerdán, Ábalos y Koldo

En el informe de la UCO han aparecido datos claves sobre el viaje a Marruecos que realizaron Koldo, Ábalos y Santos Cerdán. En la fotografía aparece Jessica, pero también otra mujer. Aunque en un primer momento todo el mundo pensó que se trataba de Carolina Perles, la exmujer de Ábalos, en realidad era la traductora marroquí que los acompañó durante el viaje.

Tras esta nueva información, 'El programa de Ana Rosa' ha podido hablar en exclusiva con Carolina Perles, exmujer de Ábalos, sobre la mujer de Cerdán: "Claro que conozco a la mujer de Cerdán, hemos viajado juntas en la campaña, hemos tenido viajes juntas, comidas, cenas... Llevaba buen nivel de vida aunque no tenía trabajo. Lo que me sorprende es el alto nivel de vida que llevaba. Ese ritmo de vida es complicado. Ella alguna vez comentaba que su marido económicamente estaba bien posicionado, pero ya antes de llegar a la política".

Carolina Perles: "Alguien de su gabinete me advirtió de que tenía que acompañar más a mi marido en los viajes"

Además, habla sobre la fotografía del viaje a Marruecos: "Me han mandado la foto, preguntándome si alguna de las personas podía ser yo. Obviamente no, no soy yo la de la foto, la que aparece es Jessica, lo que lleva a demostrar una vez más que eso fue el gancho que también utilizó la trama presuntamente para que José les diera la trazabilidad".

También explica que durante ese tiempo seguía casada con Ábalos: "No deja de ser un gancho para tener a José un poco presente. En ese momento yo todavía estaba casada con él. Alguien de su gabinete me advirtió de que tenía que acompañar más a mi marido en los viajes, porque estaba detectando que no se estaban haciendo las cosas bien".