'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el famoso editorial de la presentadora

Ana Rosa, del gobierno de Sánchez: "Se cumplen dos años desde que Pedro Sánchez perdiera las elecciones"

Un día más, las continuas polémicas que rodean al gobierno de Pedro Sánchez en España se han convertido en el tema central del ya famoso editorial con el que la presentadora de 'El Programa de Ana Rosa' arranca cada día.

Ana Rosa Quintana ha dicho: "Buenos días. Folletín. Esta es la palabra con la que Moncloa califica las reuniones de la fontanería de Ferraz en la sede Ferraz junto a ocho personas de Ferraz. Leire Díez y Javier Dolset han confesado al juez que se reunieron con Cerdán en dos ocasiones, y en una de ellas estaba Antonio Hernando, entonces mano derecha del presidente. Otra mano derecha más. Una de esas reuniones tuvo lugar cuando el juez imputó a Begoña Gómez y Sánchez se cogió cinco días de reflexión. ¿Casualidad o causalidad? La portavoz del PSOE asegura que no conocen a Leire y ya ha pasado a la categoría "esa persona de la que usted me habla", y eso que Leire se reunió con el adjunto al Gabinete de Sánchez y otros ocho hombres del presidente".

"Desde el PSOE dicen que Leire ya no es militante, pasando a engrosar la lista de exmilitantes junto a Ábalos, Koldo, o Cerdán. A este paso la cola de exmilitantes va a ser más larga que la del SEPE. Este sainete podría titularse "Amor en tiempos de sobres", o "Pasión de contratistas", porque ahora sabemos que Cerdán, mientras se reunía con Leire y Hernando, cobraba el 2% por adjudicaciones de obra. Es humilde y austero, porque al menos no llega al 3% que se llevaba Pujol", ha continuado la presentadora.

Ana Rosa Quintana: "En este teatro de variedades tenemos varias puertas giratorias, como en todo buen vodevil"

Para finalizar, Ana Rosa ha apuntado: "En este teatro de variedades tenemos varias puertas giratorias, como en todo buen vodevil. Por una sale el el fiscal general quitándose la toga, por otra aparece en escena el asesor que monta un huerto de lechugas, por otra sale el exministro con los folios, y entre bambalinas, manejando la tramoya, unos fontaneros que no se reconocen en los audios. Tienen buen maestro, porque Sánchez tampoco se reconoce cuando escucha su hemeroteca diciendo que no pactaría con Podemos o con Bildu y que la amnistía es inconstitucional. Y al folletín se suma el teatrillo de los presupuestos. El Gobierno presenta un techo de gasto de unas cuentas que no va a poder aprobar porque no le dan los votos. La ministra de Hacienda quiere castigar a las Comunidades que bajen impuestos mientras los ciudadanos llegan a fin de mes el día 15 comidos por la presión fiscal. Montero intenta encajar financiación para Cataluña mientras habla de singularidad, bilateralidad y multilateralidad. Tres conceptos a elegir que no encajan. Que lo explique en Andalucía cuando haga campaña. A ver quién la entiende.