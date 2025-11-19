Justo de Castro supera la barrera de los 100.000€ en ‘Agárrate al sillón’

El campeón acumula 27 victorias en el concurso presentado por Eugeni Alemany

Juan se enfrenta a Justo de Castro tras tres durísimos duelos de eliminación en ‘Agárrate al sillón’

Justo de Castro supera la barrera de los 100.000€ tras acumular 27 victorias seguidas en 'Agárrate al sillón', el programa que presenta cada tarde Eugeni Alemany en Telecinco.

Pedro ha sido el opositor que ha conseguido llegar al gran duelo final contra Justo de Castro, pero el campeón le ha puesto las cosas complicadas al elegir el tema ‘De Miranda’. El concursante ha intentado responder a las seis preguntas, pero en todas ha tenido que utilizar la opción ‘Lo dudo’ para que Eugeni Alemany le ofreciera cuatro opciones.

Justo de Castro ha elegido para él, el tema ortografía y ha respondido a casi todas la preguntas desde un ‘Lo tengo’ y ha conseguido 23 puntos, y una victoria con bastante ventaja sobre los 9 puntos conseguidos por su contrincante. Quién ha sumado 2.700€ a su bote final que ya cuenta con 107.400€ resultantes de 27 victorias.