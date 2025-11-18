Logo de telecincotelecinco
Logo de Agárrate al sillónAgárrate al sillón
Concursantes

Juan se enfrenta a Justo de Castro tras tres durísimos duelos de eliminación en ‘Agárrate al sillón’

Juan se enfrenta a Justo de Castro tras tres durísimos duelos de eliminación en ‘Agárrate al sillón’
Juan, el opositor más duro de Justo de Castro en 'Agárrate al sillón'telecinco.es
Compartir

Juan ha peleado hasta el último segundo y tras superar tres complicadísimos duelos, ha conseguido llegar al duelo final con el actual campeón, Justo de Castro. A pesar de estar, nervioso y casi exhausto, se ha lanzado a la piscina con muchas de sus respuestas.

Por primera vez en ‘Agárrate al sillón’ un oponente ha conseguido llegar al gran duelo final tras haber superado tres duelos de eliminación y la recta final. “Debes de estar reventado”, ha bromeado Eugeni Alemany tras darle la enhorabuena por conseguir algo así. El oponente ha querido saber si algo así tenía premio y el presentador le ha dado un fuerte y merecido aplauso.

PUEDE INTERESARTE

Justo de Castro se ha bajado del sillón para enfrentarse a Juan con cierto temor después de verle batirse con todos sus adversarios. El oponente se ha mostrado muy seguro y confiado de sus posibilidades y solo ha exclamado eso de “Lo dudo” en un par de preguntas. ¿Cuántos puntos habrá conseguido Juan? ¿Ha conseguido superar a Justo? Dale al PLAY, y descubre cómo ha sido su gran duelo final.

Temas