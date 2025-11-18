El concursante se lanza a la piscina en casi todas las respuestas del gran duelo final del programa presentado por Eugeni Alemany

Juan ha peleado hasta el último segundo y tras superar tres complicadísimos duelos, ha conseguido llegar al duelo final con el actual campeón, Justo de Castro. A pesar de estar, nervioso y casi exhausto, se ha lanzado a la piscina con muchas de sus respuestas.

Por primera vez en ‘Agárrate al sillón’ un oponente ha conseguido llegar al gran duelo final tras haber superado tres duelos de eliminación y la recta final. “Debes de estar reventado”, ha bromeado Eugeni Alemany tras darle la enhorabuena por conseguir algo así. El oponente ha querido saber si algo así tenía premio y el presentador le ha dado un fuerte y merecido aplauso.

Justo de Castro se ha bajado del sillón para enfrentarse a Juan con cierto temor después de verle batirse con todos sus adversarios. El oponente se ha mostrado muy seguro y confiado de sus posibilidades y solo ha exclamado eso de “Lo dudo” en un par de preguntas. ¿Cuántos puntos habrá conseguido Juan? ¿Ha conseguido superar a Justo? Dale al PLAY, y descubre cómo ha sido su gran duelo final.