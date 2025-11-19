Marta toma una drástica y decisiva decisión que afecta de lleno a Marc Kitus: ''No puedo pasarlo mal constantemente''
Marc Kitus se rompe al escuchar la decisión de la conquistadora
Marta regresa a ‘El loco amor’ dispuesta a demostrar su verdad a Marc Kitus con nueva información: “He podido averiguar ciertos motivos”
Hace más de dos semanas que Marta regresó a 'El loco amor' para intentar recuperar la confianza de Mar Kitus y volver a conquistarle. Pero la conquistadora no esperaba que su regreso le fuese a afectar tanto a nivel personal y se ha visto muy, pero que muy superada por la situación, tanto que tras unos días en los que Marc Kitus le ha reprochado su actitud, ha acabado estallando en plató.
Marta se ha roto y ha comenzado a llorar, algo que ha preocupado a todos, que le han preguntado por lo ocurrido y ella se ha sincerado: ''Lo siento por él principalmente, por vosotros, pero prefiero irme. Lo he intentado varias veces, no como amenaza de irme, si no intentar yo misma decir 'venga, por él'. Hablé con él, le dije que no aguantaría mucho más, pero no me esperaba que fuera ya y de la manera más asqueada''.
''Prefiero marcharme porque yo no puedo pasarlo mal constantemente y estar así'', dice entre lágrimas, pero Oriana explica que no lo ve coherente: ''Creo que está teniendo una actitud derrotista, piensa que como cabe la posibilidad de que no la elija después de lo que ha pasado, lo que ha hecho y lo que ha ocultado, dice 'prefiero irme antes de que elijan a otra''.
Rota, Marta sigue explicando el por qué de su decisión: ''Me voy por mí, porque vengo intentando estar bien, alegre, y no lo puedo hacer porque no puedo estar aquí'', tras sus palabras, Marc se acerca a ella, que se disculpa por su decisión y él acaba por romperse completamente. Ambos se abrazan, y entre lágrimas se despiden: ''Espero que te vayas con alguna, con la que mejor estés y te pueda hacer feliz''.