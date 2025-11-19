Nadia, muy agobiada, estalla y se rompe por completo en 'El loco amor': ''¿Qué hago aquí?''
Marc Kitus intenta calmar a su conquistadora, que admite estar superada por la situación
La situación cada vez es más complicada para las conquistadoras de 'El loco amor' y Nadia se ha visto superada por la situación. La conquistadora ha tenido que abandonar el plató debido a un ataque se ansiedad porque, según ha asegurado, se encuentra ''muy agobiada'' y ha provocado que Marc Kitus se preocupe por ella, que ha intentado calmarla para evitar un mal mayor.
Sebastián Gallego, preocupado, es el primero en acercarse: ''Ansiedad ¿por qué?', y Nadia se rompe: ''Es muy duro esto, yo nunca había tenido que ver citas con otra gente y llevo un mes sintiendo cosas, pienso ¿qué hago aquí? veo que todo el mundo sufre y me agobio''.
Justo después Marc se acerca a ella para intentar calmarla: ''¿Qué te ha pasado? ¿Por qué te has agobiado?'', ''Esto es duro, yo salgo de la cita contenta, vengo de buen humor y luego hay cosas por un lado. Está todo muy avanzado'', le explica ella a él. Y él la anima: ''Estoy contento de que estés aquí, si te lo planteas, no quiero que te vayas''.
Nadia le explica que no piensa abandonar el programa: ''No me planteo irme, no me esperaba que esto fuera así. Yo con Alexandra no tuve que ver un beso. Contigo ya he entrado sabiendo que sentía cosas por ti. No solo soy yo la que lo está pasando mal, te veo que cuando Marta está mal, tú lo pasas mal y me confunde un poco todo, pero no quiero darte pena''.
''Me confunde el hecho de que en realidad yo no tengo claro quién está a qué altura. Yo ayer me fui muy tranquila, la verdad, porque pensé que había avanzado un montón, pero que quepa la posibilidad de que puedas irte con otra, pues no me gusta y no quiero darte pena, de verdad'', explica Nadia entre lágrimas.