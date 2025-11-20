Telecinco.es 20 NOV 2025 - 14:10h.

Nadie no entiende por qué Marc sufre tanto ante el abandono de Marta y se lo echa en cara

Nadia se planta ante Marc Kitus y le lanza una advertencia en 'El loco amor'

Todos los presentes en plató se han quedado asombrados con la drástica decisión que ha tomado Marta. La conquistadora abandona ‘El loco amor’ porque no puede más y deja escapar la oportunidad de salir de la mano con Marc a pocos días de su final. Con los sentimientos a flor de piel, Nadia se ha mostrado muy decepcionada con la actitud de Marc Kitus ante la marcha de Marta.

Marta no es la única que lo ha estado pasando mal en los últimos programas de ‘El loco amor', disponible en Mediaset Infinity de lunes a viernes. Nadia también se ha visto sobrepasada por la situación y ha estallado en llanto frente a Marc. Una vez más calmada y viendo a su conquistador completamente destrozado por la marcha de Marc, Nadia no ha podido evitar enfrentarse a él.

“Yo cuando veo estos dramas pienso ¿Por qué estáis aquí? Si tanto sentimiento hay, si tanta conexión hay y tanta pasión hay ¿Qué estamos haciendo aquí? Somos el relleno del teatro”, le pregunta a su conquistador. “Me sabe mal que esté así, no quiero que se vaya, yo creo que es entendible”, le contesta Marc sin entender su actitud. “Entendible es pero los veo muy conectados cuando hay estos dramas, os veo como una pareja real sufriendo”, le contesta visiblemente molesta.

A poco días de la final, todas las chicas están muy nerviosas y expectantes de lo que pueda pasar. La marcha de Marta ha revolucionado el plató de ‘El loco amor’ y ha sacado a relucir el enfado y la decepción de Nadia al ver que Marc está tan implicado emocionalmente con Marta. Tanto ella como Bea desean conseguir el amor de Marc y verlo sufrir por otra, un sentimiento muy negativo se ha apoderado de ella.

Nadia, muy agobiada, estalla y se rompe por completo