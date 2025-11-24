telecinco.es 24 NOV 2025 - 14:00h.

Fátima decide en el programa si sigue siendo inconquistable o prefiere conquistar a Marc Kitus

Oriana cree que Marc Kitus no dice la verdad sobre sus sentimientos hacia Fátima: ''Es un falso''

Fátima dejó a todos en shock en el último programa al confesar que había tenido una cita íntima con Marc Kitus, a pocos días de la final de este. Una decisión que no ha pasado desapercibida y que ha revolucionado por completo el plató de ‘El loco amor’.

Hay que destacar que ambos decidieron verse fuera del programa sin que sus respectivos conquistadores supieran nada y tuvieron un encuentro que estuvo lleno de risas, confesiones y un tonteo que dejaba claro que entre ellos existe una tremenda atracción.

Una conexión que podría hacer que el transcurso de sus reinados cambiara drásticamente si Fátima decidiera dejar su rol de inconquistable para convertirse en finalista y luchar contra Bea y Nadia para marcharse de la mano del catalán. Una decisión que ya está tomada y que hemos conocido en el programa.

Marc Kitus y Fátima confiesan qué sienten el uno por el otro

Después de una cita tan íntima y llena de pasión, Sebastián Gallego ha hecho la pregunta que todo el mundo quería escuchar: “Si tú me tienes que decir quién te gusta más, entre Álex, Reche o Marc, ¿Qué me dirías?”, apuntaba el presentador.

Un interrogante que ha puesto a Fátima aún más nerviosa, ya que no sabía realmente qué decisión tomar, por si esta era demasiado precipitada. Tras un rato pensando, la guapísima almeriense se ha sincerado y, sin pelos en la lengua, ha dicho todo lo que pensaba.

Fátima toma una decisión definitiva

Tras la confesión de Fátima, el presentador le ha hecho una propuesta que podría hacer que todo cambiara: “Mañana es la final de Marc y te voy a dar dos opciones: mantener tu lugar de inconquistable o sentarte como conquistadora de él”, afirmaba, explicando que era una respuesta que tenía que dar de inmediato.

Fátima, visiblemente nerviosa, se ha animado a dar un gran paso: “Voy a ser clara y voy a guiarme por mis sentimientos (..) Voy a ser valiente”, declaraba, antes de dar una información que ha dejado a todos boquiabiertos.

La reacción de los conquistadores de Fátima a su decisión

Y si hay alguien que no se ha quedado indiferente a la decisión de Fátima, esos han sido sus conquistadores. Reche y Álex han querido hablar seriamente con ella y han mantenido una conversación en la que no ha faltado la tensión.

