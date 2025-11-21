Fátima tiene una inesperada cita y deja a todos con la boca abierta en 'El loco amor': ''Se viene bombazo''

telecinco.es 21 NOV 2025 - 14:02h.

¡Bombazo en 'El loco amor'! Álex y Fátima cuentan que han tenido una cita sensual, aunque en realidad no ha sido nada íntima porque la soltera inconquistable ya dijo que ''no iba a hacer nada con él'' pero que sí que quería darle a él la cita para poder hablar tranquilamente y ver cómo se comportaba sin cámaras de por medio.

Cuando los dos estaban contando lo bien que había ido la cita y Fátima explicaba que estaba recuperando la confianza en el conquistador, Sebastián Gallego ha sorprendido a todos al revelar algo: ''Me están contando que tuviste otra cita, pero nadie sabe con quién''.

''Sí, heavy esto, se viene bombote'', afirma Fátima, y el presentador reacciona: ''Me lo acaba de decir el director, menos mal que estoy sentado porque tengo las piernas flojas'', y ella no puede contener la risa al afirmar que la cita no fue ni con Álex ni con Reche: ''Aquí vamos de bomba en bomba y tiramos porque me toca''.

Acto seguido, el presentador revela el bombazo: ''Pues Fátima tuvo una cita con... Ponedme un plano general que quiero ver las caras. Fátima tuvo cita con... ¡Marc!''

