telecinco.es 21 NOV 2025 - 14:00h.

Anabel Pantoja se ha sentado en 'El loco amor' y confiesa las locuras que ha hecho enamorada

Anabel Pantoja se ha sentado en el plató de ‘El loco amor’ como invitada para someterse al test del programa y conocerla más a fondo. La sobrina de Isabel Pantoja se confiesa y sorprende a todos al revelar las locuras que ha hecho estando enamorada ¡Dale al play y disfruta del momentazo!

Sebastían Gallego le explica que el test es para saber cómo es de fan de 'El loco amor' y lanza la primera pregunta: ''¿Cómo se llama el presentador de 'El loco amor'?'', y Anabel bromea: ''¿El presentador eres tú? Ricar...no, Sebastián'', y provoca la risa de todos en plató.

''¿Cuál es el segundo apellido de Oriana?'', ''Marzoli'', responde Anabel y Oriana se sorprende: ''¡Qué grande!'', ''¿Pero cómo no va a saber nadie tu apellido?'', las preguntas continúan: ''¿En qué programa coincidisteis Oriana y tú?'', Anabel está segura y explica un poco: ''En 'Mujeres y hombres', entré un poquito más tarde, hizo su trono y yo entré como gancho y ella venía, comentaba''.

Anabel sigue enfrentándose al test y al final responde a una pregunta íntima: ''¿Cuál es la mayor locura que has hecho por amor?'', y la sobrina de Isabel Pantoja se confiesa: ''Le dije a mi madre que me iba a casa de una amiga, cogí un autobús de Sevilla a Ayamonte porque nos gustaban unos niños de ahí. Mi madre se enteró, me esperó en la parada de autobús y llegué a casa arrastrada de los pelos. No sé lo que duré, pero estaba muy enamorada''.

