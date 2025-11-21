El tirón de orejas de una concursante de ‘Agárrate al sillón’ a Eugeni Alemany: “Estoy enfadada”

La concursante de ‘Agárrate al sillón’ reprocha al presentador halagar solo los ojos claros: “Nosotros también tenemos unos ojos bonitos”

Juan se enfrenta a Justo de Castro tras tres durísimos duelos de eliminación en ‘Agárrate al sillón’

Eugeni Alemany ha comenzado un nuevo programa de ‘Agárrate al sillón’ haciendo referencia a la belleza de los ojos de cuatro de los seis oponentes que aspiraban a batirse en el gran duelo final con el campeón Justo de Castro y a una de las concursantes no le ha sentado nada bien: “Te voy a decir una cosa, estoy enfadada”.

El presentador de ‘Agárrate al sillón’ ha comenzado a presentar a Untia, nuestra sexta opositora del programa con una bonita frase, pero ella no estaba para filosofia: “Te voy a decir una cosa, estoy enfadada”. Eugeni se ha quedado sorprendido y ella le ha dado todos los detalles: “Nosotros tenemos los ojos bonitos también”.

No te pierdas la divertida reacción del presentador ante la reivindicación de la concursante sobre la belleza de los ojos marrones, más propios de los españoles: “Los ojos marrones estamos hinchados de ver ya...”, dale al PLAY.