Disfruta de una final de infarto, el sábado 29 de noviembre a las 22:00h, en Telecinco

Una inesperada eliminación a las puertas de la final deja en shock a los participantes... ¡Y proclama a los 4 finalistas!

Tras 11 intensas galas, Nona Sobo, Jorge González, Anabel Pantoja y Nerea se han proclamado finalistas de esta edición de ‘Bailando con las estrellas’ y lucharán por alzarse con el título en la gran final del concurso.

A los cuatro finalistas del programa les encantaría hacerse con la victoria en la gran final, pero solo uno de ellos lo conseguirá ¿Quién será el gran ganador?

No te pierdas la gran final de ‘Bailando con las estrellas’ el sábado 29 de noviembre a las 22:00 horas en Telecinco.