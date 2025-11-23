Una participante es eliminada a las puertas de la final de 'Bailando con las estrellas' ¡y conocemos a los cuatro finalistas de la edición!

La final de 'Bailando con las estrellas' está a la vuelta de la esquina y por eso nadie quiere ser eliminado. A tan solo una semana de la gran final del programa, el talent show de baile ha despedido a dos concursantes. En primer lugar, Tania Medina ha tenido que despedirse al inicio de esta gala 11 tras no haber superado 'El último baile' al que se enfrentaba contra Nona Sobo. Pero había una inesperada y amarga sorpresa: el programa iba a eliminar a un concursante más en esta semifinal.

Con este panorama, no era de extrañar que Anabel Pantoja, Jorge González, Nerea Rodríguez, Blanca Romero y Nona Sobo hayan salido a la pista de baile con muchos nervios, pero con muchas ganas de darlo todo para permanecer en el programa y dar un paso más, ¡hacia la gran final! Público y jurado han emitido sus votos y han escogido a sus parejas favoritas... ¿quién se quedará fuera y a las puertas de la gran final de 'Bailando con las estrellas'?

Blanca Romero, eliminada de 'Bailando con las estrellas'

Tras hacer el recuento de votos, Blanca Romero y Nerea Rodríguez han sido los concursantes señalados por haber quedado el últimas posiciones una vez sumado los votos del público con los del jurado. Quedan en la cuerda floja pero tienen una última oportunidad para convencer al jurado. Se han enfrentado a 'El último baile' y el jurado compuesto por Julia Gómez Cora, Pelayo Díaz, Blanca Li, Gorka Márquez e Inmaculada Casal han emitido su veredicto de manera individual.

El jurado, con 4 votos, decide salvar a Nerea Rodríguez. Tras convertirse en la última expulsada de la edición, quedándose a las puertas de la final, Blanca Romero tomaba la palabra para despedirse de esta experiencia: "Me voy feliz en un momento maravilloso. Gracias por las experiencia". La actriz también se dirigía al jurado: "Sois el jurado más guapo y más top de toda la cadena".

Anabel, Jorge, Nona y Nerea, ¡finalistas de 'Bailando con las estrellas'!

Esta última eliminación nos deja a los cuatro finalistas de 'Bailando con las estrellas': Anabel, Jorge, Nona y Nerea. ¿Quién de ellos ganará el programa? Saldremos de dudas la próxima semana en la gran final de 'Bailando con las estrellas'.