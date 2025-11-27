Miguel Salazar Madrid, 27 NOV 2025 - 20:25h.

Tras conocer el resultado del test de ADN al que se ha sometido con sus hermanos, Isabel quiere saber quién es su verdadero progenitor

Isabel se enfrenta a la prueba de ADN que puede cambiar su vida: “Necesito saber quién soy”

Isabel ya no va vivir más tiempo con el rumor que le llevaba persiguiendo desde hacía años. La mujer ha terminado descubriendo que su padre biológico no es el mismo que la crió, cosa que ya intuía desde que su madrastra se lo dejó caer cuando era joven. Además, muchos de sus familiares también tenían el mismo rumor y se lo hacían saber a Isabel.

El resultado del test de ADN

El test de ADN al que se han sometido Isabel y sus hermanos ha certificado que el hombre que la crió no es su padre biológico. "Obtenidas y analizadas las muestras biológicas de Isabel Blanco y de sus hermanos Raquel, Jesús y Rocío como objeto de determinar si son hijos del mismo padre, el test de ADN determina que Pedro Blanco NO es el padre de Isabel", leía en directo Jorge Javier Vázquez.

Tras ello, Isabel no podía ocultar su emoción. La mujer estaba arropada por su hermana Raquel y su hijo Iván, quienes no han dudado en darle todo su apoyo en este momento tan duro. "Ahora lo buscaremos", le decía Iván.

"Tal vez me estaba sobreprotegiendo de algo"

La reacción de Isabel pasaba por acordarse de muchos momentos en los que sentía que su padre -ahora no biológico- se comportaba de forma distinta con ella con respecto al resto de hermano. "Sentía que me trataba de manera diferente, para bien. Tal vez me estaba sobreprotegiendo de algo", comparte en 'El diario de Jorge'.

Isabel ha querido lanzarle un mensaje al que siempre ha pensado que era su padre, ya fallecido. "Desde aquí quiero darle las gracias, allí donde esté. Él. cuando estaba enfermo, le iba a ver y decía 'ya está aquí mi niña bonita'", comenta.

Ahora, Isabel quiere buscar a su padre biológico. "Si alguno sabeis la verdad, dejad de hacer daño y decírmelo. A mis tíos, a él mismo si lo sabe, si está casado y no quiere que ella lo sepa solo que se pongan en contacto conmigo", lanza.

La mujer sospecha que hay miembros en su familia que "saben quién es". "Es algo que yo le contaría a mi hermana", asegura.

La historia de Isabel

Isabel contactó con el programa de Telecinco cuando ya dijo 'basta' a la incógnita. Fue su madrastra la que le avisó cuando murió Pedro Blanco que este no era su verdadero padre. Ese rumor se lo fueron transmitiendo más personas, y dedujo que el comportamiento que había tenido con ella en vida era diferente.

La teoría de Isabel es que Pedro Blanco no tuvo muy buenos comportamientos con su madre, quien no dudaba en hacer sus escapadas. Ella cree que fue a raíz de un viaje a Barcelona cuando tuvo un encuentro sexual con otro hombre, y volvió a su casa embarazada de ella. "Puede ser que en una de ellas se enamorase de alguien y surgiera", opina en la misma línea su hijo.