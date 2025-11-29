Nagore Robles y Susana Bicho defienden a Anabel Pantoja de las críticas tras su primera gran actuación de la final

Anabel Pantoja ha sido una de las flamantes finalistas de esta segunda edición de 'Bailando con las estrellas'. La sevillana no ha estado sola en esta noche tan especial porque algunas de sus mejores amigas no se lo han pensado dos veces y se han plantado en el plató del concurso para mostrarle el mayor de los apoyos a la influencer.

Pese a que el paso de Anabel Pantoja por 'Bailando con las estrellas' no ha sido precisamente sencillo, lo cierto es que la sobrina de Isabel Pantoja ha contado cada semana con el apoyo del público que, día tras día, ha apoyado su concurso para que no esté nominada ni una sola vez.

Nagore Robles y Susana Bicho, a tope con Anabel Pantoja

Pero no solo el público ha estado junto a Anabel. La andaluza ha contado siempre con el apoyo de los suyos y esta última gala no iba a ser menos. Nagore Robles y Susana Bicho, grandes amigas de Anabel, han dejado todo aparcado por una noche para aplaudir como la que más cada una de las actuaciones de su amiga.

Valeria Mazza se acercaba hasta la presentadora y esta no podía disimular el orgullo que siente por su amiga: "No tenía ninguna duda en ningún momento de que iba a llegar a la final porque ella es magnética, es carismática, es disfrutona, guapa, trabajadora... Tiene a toda la audiencia cada sábado pegada a la televisión por verla. Estamos muy orgullosas de estar aquí y de que ella este aquí disfrutando tan bella".

Unas palabras que Anabel Pantoja recibía muy agradecida: "Muchas gracias a ellas por acompañarme. Con toda la agenda que tienen y han venido a acompañarme". Tras este bonito momento entre las amigas, la presentadora de 'BCLE' avisaba a la sobrina de Isabel Pantoja de que ya era su turno y la mandaba ir directa a la pista de baile, en la que esta noche la concursante intentará demostrar con tres coreografías que se merece ganar el concurso.

Nagore y Susana salen en defensa de Anabel Pantoja

Después de la primera actuación de Anabel Pantoja en la final y tras haber recibido varias críticas del jurados, en especial, de Julia Gómez Cora, quien aseguraba que "le parecía un milagro" que la sobrina de Isabel Pantoja estuviese en la final, Nagore Robles y Susana Bicho sacaban la cara por su amiga.

"Cada uno tiene una opinión yo en la gran final hubiese tenido un poquito más de empatía y sensibilidad", lanzaba Nagore Robles a modo de dardo directo hacia la jurado. "La fuerza y la emoción que trasmite Anabel a través de la pantalla cada sábado no lo hace nadie y eso es maravilloso porque es lo que queremos desde casa, emocionarnos", sentenciaba la influencer y presentadora de televisión, que además definía a su amiga como "una tía trabajadora que se exige también muchísimo y que nos hace disfrutar a todos".

También, Susana Bicho también salía en defensa de Anabel Pantoja y recalcaba la evolución que está a mostrado a lo largo de su paso por 'Bailando con las estrellas': "Yo le habría puesto un 10. Veo mucha evolución en las caras se lo noto un montón. En los vídeos del principio ponía cara de susto".

Anabel Pantoja y Álvaro Cuenca bailan rumba bolero