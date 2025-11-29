Ana Carrillo 29 NOV 2025 - 18:00h.

La finalista de 'Bailando con las estrellas' es adopta, nació en Tailandia y no utiliza su verdadero nombre porque no sabía pronunciarlo de pequeña

Nona Sobo es una de los cuatro finalistas de 'Bailando con las estrellas' junto a Jorge González, Anabel Pantoja y Nerea Rodríguez. En el programa, la actriz de 'Entrevías' ha estado acompañada en muchas galas por su madre, de la que ha hablado en varias ocasiones en sus redes sociales y en diversas entrevistas, pues es la mujer más importante de su vida. En una de las galas explicó también que es adoptada y que es originaria de Tailandia, recordamos en este artículo la historia de su adopción y su nombre real.

La actriz tiene 25 años, porque nació el 25 de marzo del año 2000, y su verdadero nombre es Mariona Soley i Bosch. Para su nombre artístico ha unido sus apellidos, pero su nombre de pila, Nona, es el que usa en su día a día y es que cuando era pequeña no sabía pronunciar Mariona, decía Nona y se quedó con ese diminutivo que le encanta.

Así lo explicó en una entrevista que concedió a la revista '¡Hola!' cuando triunfaba en la serie que protagonizó con José Coronado en Telecinco, en la que también reveló la historia de su adopción. Nona creció en Caldas de Montbuy, muy cerca de Barcelona, pero nació en Tailandia, donde la adoptaron cuando tenía dos años.

"La gente me dice: 'Pobrecita, adoptada'; y yo siempre he dicho: '¿Pobrecita de qué?'. Mis padres lucharon cuatro o cinco años para poder tener una niña de Tailandia, así que de pobrecita nada, porque estoy muy contenta", reveló en aquella entrevista la finalista de la segunda edición de 'Bailando con las estrellas', que no recuerda que sus padres se sentaran con ella para explicarle que era adoptada, sino que lo descubrió de forma "muy natural": "Veía a mi madre, que es todo lo contrario a mí, que no tenía nada que ver conmigo, rubia, con los ojos azules, bellísima".

También contó en la mencionada entrevista que le gustaría adoptar en un futuro: "Es un orgullo para mí ser adoptada, conocer el proceso, que me hayan contado la historia y todos los detalles… y ver la carita de tu madre con los ojos llorosos contándotelo... Para mí eso es amor puro".